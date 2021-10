Werden Spielgeräte in Kretzschau nicht ersetzt?

Kretzschau/MZ/MV - Die Spielplätze in der Gemeinde Kretzschau waren jetzt ein Streitthema in der Sitzung des Gemeinderates. „Ich habe das Gefühl, dass wenn ein Spielgerät kaputt ist, dieses ersatzlos abgebaut wird. Das ist mir in Kretzschau am ehemaligen Schleckermarkt oder auch am See schon aufgefallen“, beschwerte sich Daniel Buchwald (RuK).

Streit um Spielplätze: Werden Spielgeräte in nicht ersetzt?

Gemeindearbeiter Lars Teßmer wollte die Kritik nicht so stehen lassen und erklärte dazu, „dass es zurzeit schwer ist, kernloses Holz zu bekommen, womit wir Geräte ausbessern können“. Die Gemeinde habe von einem Prüfteam mittlerweile eine große Mängelliste erhalten, nach der zahlreiche Spielgeräte repariert werden müssten.

„In anderen Gemeinden werden die Geräte doch auch ausgetauscht. Warum denn bei uns nicht“, fragte Buchwald nach und bekam von Teßmer den Hinweis auf einen angespannten Haushalt. „Das ist natürlich eine Kostenfrage. Aber dennoch haben wir in diesem Jahr neue Spielplätze in Grana und Döschwitz installiert und den in Kretzschau erweitert. Es ist also nicht so, dass in unserer Gemeinde nichts passiert“, wehrte sich der Gemeindearbeiter.