Wer wird neuer Vorsitzender der Gartenvereine?

Zeitz/MZ - Der Regionalverband der Gartenfreunde „Weiße Elster“ Zeitz & Umgebung wird am 27. November dieses Jahres einen neuen Verbandsvorsitzenden in den Klinkerhallen in der Albrechtstraße in Zeitz wählen. An der Wahl werden sich 76 Vorstandsmitglieder beteiligen. Insgesamt zählt der Verband etwa 3.000 Mitglieder in 76 Gartenvereinen in Zeitz und in umliegenden Gemeinden wie Teuchern, Wetterzeube und Droyßig. 35 Gartenanlagen sind im Eigentum der Stadt Zeitz.

Der zuletzt amtierende Vorsitzende Herbert Hedrich hatte nach 30 Jahren am 30. Juni dieses Jahres aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt. Seitdem leiten die Vorstandsmitglieder Wilfried Ammer, Vorsitzende der Kleingartenanlage „Neuland“ in Gleina, Joachim Strauch, Vorsitzender der Anlage „Posablick“, sowie Vera Meyer von der Gartensparte „Wiesengrund“ in Kretzschau die Geschäfte des Verbands bis zur Wahl Ende November.