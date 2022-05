Weg mit dem altem Ofen: Wie die Bäckerei in Rehmsdorf bald klimaneutrale Brötchen bäckt

Der neue Ofen in der Bäckerei in Rehmsdorf ist da. Thomas Reinhardt aus dem Vogtland baut die Steuerung ein.

Rehmsdorf/MZ - Die traditionsreiche Bäckerei Eisenschmidt in Rehmsdorf ist zwei Wochen geschlossen. In der Backstube geben sich Handwerker ein Stelldichein. Der alte Ofen wurde in der vergangenen Woche abgerissen, in dieser Woche ein neuer aufgebaut. „Wir möchten unsere Bäckerei klimaneutral umstellen“, sagt Jan Eisenschmidt, der vor sechs Jahren das Geschäft von seinen Eltern Thomas und Gabi Eisenschmidt übernahm.