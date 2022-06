Was der Wegfall der Bundesnotbremse für den Burgenlandkreis konkret bedeutet

Weissenfels/Zeitz - Schulen, Einzelhandel und Gastronomie - sie alle können sich in den nächsten Tagen über Öffnungen freuen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Burgenlandkreis auf dem aktuellen Niveau bleibt oder noch weiter sinkt. Von Dienstag- zu Mittwochmittag gab es im gesamten Burgenlandkreis 17 Corona-Neuinfektionen, womit die Inzidenz am Mittwoch 77,16 betrug. Das ist mehr als eine Halbierung im Vergleich zur Vorwoche, als die Inzidenz bei 162,15 lag. Und so sprach auch Landrat Götz Ulrich (CDU) bei der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz am Mittwoch von einem „klaren und erfreulichen Trend nach unten“.

