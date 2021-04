Warum neues Gesetz den Burgenlandkreis besonders hart treffen könnte

Weißenfels - Eltern und Unternehmer müssen sich im Burgenlandkreis ab Montag auf besondere Belastungen einstellen. Dann drohen geschlossene Kindertagesstätten, Schulen und Geschäfte. Denn die Sieben-Tage-Inzidenz des Burgenlandkreises liegt weiter deutlich über jenen Grenzwerten, die in einem neuen bundeseinheitlichen Infektionsschutzgesetz am Mittwoch festgelegt worden sind. Die Verabschiedung des Gesetzes noch in dieser Woche gilt als wahrscheinlich.

Landrat Götz Ulrich (CDU) zeigte am Mittwoch zwar Verständnis für das Anliegen der Bundesregierung. Er hätte sich bei der Gesetzesänderung aber mehr Augenmaß gewünscht und gerade die Schulen im Burgenlandkreis gerne weiter offen gehalten. Aber einer Inzidenz, die über 165 liegt, müssen Kinder künftig bundesweit zu Hause unterrichtet werden. Maßgeblich sind dabei die Daten des Robert-Koch-Instituts.

„Wir haben hier vor Ort keinen Spielraum“

Und die bescheinigten dem Burgenlandkreis am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 285. „Wir haben hier vor Ort keinen Spielraum“, bedauerte der Landrat. Lediglich die Abschlussklassen würden weiterhin in den Schulen unterrichtet und könnten dort auch ihre Prüfungen machen. Für die Kindertagesstätten im Landkreis stellte der Landrat einen Notbetrieb in Aussicht. „Wie der aussieht, wissen wir noch nicht“, so Götz Ulrich.

Während Läden des täglichen Bedarfs weiter geöffnet bleiben, setzt das neue Infektionsschutzgesetz dem übrigen Einzelhandel klare Grenzen. Ein Einkaufstermin mit vorheriger Terminabsprache soll erst ab einem Inzidenz-Wert von unter 150 möglich sein. Für reguläre Öffnungen muss sogar ein Wert von 100 unterschritten werden.

„Einen Wert von unter 100 hatten wir schon ewig nicht mehr“

Wann das im Burgenlandkreis zuletzt der Fall war? Das kann nicht mal der Landrat aus dem Stegreif beantworten. „Einen Wert von unter 100 hatten wir schon ewig nicht mehr“, konstatierte Götz Ulrich. Ein Blick auf die Inzidenz-Zahlen des Landratsamtes zeigt - am 7. November wies der Kreis zuletzt einen Wert von 98,49 aus. Das liegt ganze viereinhalb Monate zurück. Mancher im Burgenlandkreis fürchtet angesichts solcher Daten, dass Kitas, Schulen und große Teile des Einzelhandels nun auf Wochen geschlossen bleiben könnten. Denn der Burgenlandkreis lag am Mittwoch mit seiner hohen Sieben-Tage-Inzidenz nicht nur bundesweit an 27. Stelle, er ist auch umgeben von Nachbarn, die teils noch viel höhere Infektionsraten aufweisen.

Wenngleich der Landrat und die Amtsärztin eine zunehmende Erschöpfung bei der Bevölkerung wahrnehmen, werben sie weiter um deren Mithilfe. „Wir schaffen das nur mit Eigenverantwortung und Mitarbeit aller Bewohner des Landkreises“, sagte Dr. Ina Schmidt. Sie informierte am Mittwoch, dass im Burgenlandkreis inzwischen auch drei Fälle der sogenannten südafrikanischen Mutante des Coronavirus festgestellt worden sind. (mz/Alexander Kempf)