Warum Lützener Kita-Neubau teurer wird, als geplant

Der Kita-Neubau in Lützen wird teurer als gedacht. Leistet sich die Stadt hier also unnötigen Luxus?

Lützen/MZ/kem - Der Preisanstieg beim Holz dürfte auch das Lützener Stadtsäckel stärker belasten als angenommen. Die Kommune hat jüngst den Spatenstich für ein modernes Kita-Gebäude gefeiert. Das soll von einer Holzkonstruktion dominiert werden. Bei der Ausschreibung der „Zimmer- und Stahlarbeiten“ für das Rundgebäude zeigt sich nun, dass der erhoffte Kostenrahmen nicht eingehalten werden kann.

„Die Kosten stimmen nicht mehr mit den Marktpreisen überein“, konstatierte der Lützener Bauamtsleiter Steve Kähler. Um wie viel die eingereichten Angebote von Baufirmen über den eigentlichen Erwartungen lagen, wurde im öffentlichen Teil der Stadtratssitzung aber nicht verraten.

Dort wurde aber von den anwesenden Stadträten gemeinsam beschlossen, dass die Gemeinde in ein Gründach mit Regenwassernutzung für die Kindertagesstätte samt Krippe und Hort investieren wird. Das dürfte zu Mehrkosten in Höhe von zusammengerechnet 117.000 Euro führen. Diese Investition war zunächst nicht unumstritten, da sich die Kosten für das Gründach wirtschaftlich betrachtet in 100 Jahren nicht amortisieren werden.

Leistet sich Lützen hier also unnötigen Luxus? Stadtrat Achim Eißler von der Bürgerliste sieht das nicht so. Die Mehrausgaben würden zwar Schmerzen, aber angesichts der großen geplanten Fensterfront des Rundgebäudes erachtet er das Gründach inzwischen als notwendig, um ein angenehmes Klima im Innern zu erreichen. Auch Fraktionskollege Heiko Färber sprach sich für das zusätzliche Gründach aus und merkte an, dass man auch den ökologischen Nutzen bewerten müsste. Wenngleich er Jalousien befürwortet hätte.