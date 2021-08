Warum kommt es im Zorbauer Gewerbegebiet auch ohne Starkregen zu Überschwemmung?

Zorbau/Zörbitz/MZ - Die Folgen des Hochwassers von Sonntag und Montag haben im Zorbauer Gewerbegebiet und in Zörbitz auch am Folgetag noch für Probleme gesorgt. Regenwasser ist erneut aus den Kanälen an die Oberflächen gedrückt worden, obwohl schon gar kein Regen mehr fiel. Schuld seien unter anderem ausgefallene Pumpen in einem Feuerlöschteich gewesen, die mehrfach hätten repariert werden müssen.

Probleme mit den Pumpen an einem Feuerlöschteich im Zorbauer Gewerbegebiet

Doch auch abseits davon könne sich die Stadtverwaltung aktuell noch nicht erklären, „wie so schnell, so viel Wasser, mit einem Mal an die Oberfläche treten konnte“, sagte Lützens Bürgermeister, Uwe Weiß (SPD), am Dienstag im Hauptausschuss.

So habe es schon am Montag Probleme mit den Pumpen an einem Feuerlöschteich im Zorbauer Gewerbegebiet gegeben, weil diese sich immer wieder ausgeschaltet hätten. Nachdem die zuständige Firma dies am Abend in Griff bekommen habe, seien die Pumpen am Dienstag erneut ausgefallen und repariert worden, sagte Weiß. Jetzt müsse geklärt werden, wo das Wasser herkam. Die Müllverbrennungsanlage schließe die Verwaltung aber als Problemquelle aus.

Zu viel Niederschlagswasser in das Schmutzwassersystem übergetreten

Wie der Geschäftsführer des Zweckverbands für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Bad Dürrenberg, Franz-Xaver Kunert, gegenüber der MZ sagte, sei es in Folge des Starkregens im Zorbauer Gewerbegebiet auch im benachbarten Zörbitz zu kleineren Überschwemmungen am Rande von Kanalöffnungen gekommen.

In Zörbitz kommt eine Verbindungsleitung aus Zorbau an, die das Wasser sammelt und von dort aus wegpumpt. Doch die Pumpen seien hier nicht das Problem gewesen. Stattdessen sei schlicht zu viel Niederschlagswasser in das Schmutzwassersystem übergetreten, was die Pumpen in ihrer Leistungsfähigkeit überfordert habe. Die Straßen in Zörbitz seien aber ohne Einschränkung nutzbar gewesen.