Warum Kinder in Teuchern unbedingt fit für die Straße gemacht werden müssen

Vorfahrt beachten und abbiegen: Petra Poprawe erklärt den Teucherner Drittklässlern am Rad-Parcous des Verkehrsgartens die Verkehrsregeln.

Teuchern/MZ - Schulterblick, linken Arm ausstrecken und dann zügig überholen - bei vielen Drittklässlern der Grundschule Teuchern klappt das Umfahren von Hindernissen und auch das Linksabbiegen schon prima. Am Dienstag waren die Schülerinnen und Schüler im Teucherner Verkehrsgarten und konnten zeigen, was sie in diesem Schuljahr hier gelernt hatten.