Warum ein misslungener Sommerabend in Hohenmölsen ein Fall für die Justiz wird

Hohenmölsen/Weissenfels/MZ - Es ist nicht einfach für die Richterin, bei dieser Verhandlung in Saal 18 des Weißenfelser Amtsgerichtes, die Übersicht zu behalten. Angeklagter, Opfer und zwei Zeugen erzählen allesamt unterschiedliche Versionen des Tathergangs oder diese weichen nicht unwesentlich voneinander ab.

Angeklagt ist ein 59-Jähriger aus Hohenmölsen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, eine 28 Jahre alte Frau beleidigt zu haben. Als „Schlampe“ und „Rassenschande“ soll er die Frau am Abend des 28. August 2020 betitelt haben - auf einer Hauptstraße im Herzen von Hohenmölsen.

Angeklagter auf dem Heimweg angegriffen

Der Angeklagte ist sich keiner Schuld bewusst. Er kenne die Frau aus einem Imbiss, wo diese arbeitet und die beiden seien immer gut miteinander ausgekommen. An dem Tatabend habe er in einer Kneipe ein paar Bier getrunken. Auf dem Heimweg sei er von der 28-Jährigen und mehreren Bekannten der Frau ohne Grund angegriffen und zusammengeschlagen worden. Dabei habe er unter anderem einen Faustschlag ins Auge abbekommen. Beleidigt habe er die Frau nicht.

Die 28-Jährige erzählt eine ganze andere Geschichte. Im Vorfeld habe der 59-Jährige mehrmals versucht, sie in dem Imbiss anzumachen. Auch soll er sie an Schultern und Oberschenkel gefasst haben. „Ich habe ihm immer gesagt, dass ich das nicht möchte“, sagt die Hohenmölsenerin unter Tränen dem Gericht. Auf die Abweisungen habe der Angeklagte immer mit Beleidigungen gegen sie und teilweise auch gegen ihr Kind, das sie mit einem Ausländer hat, reagiert. „Er sagte, ich sei eine Schande für Deutschland“, so die Frau.

Streit eskaliert - rassistische Beschimpfungen

An dem besagten Augustabend wollte sie den Angeklagten deswegen zur Rede stellen. Begleitet wurde sie von einem Kumpel. Der Angeklagte habe bei dem Klärungsversuch wieder angefangen, sie zu beleidigen. „Da ist mir die Hand ausgerutscht“, sagt sie und gesteht, den Hohenmölsener ins Gesicht geschlagen zu haben. Eine 32 Jahre alte Zeugin, vor deren Wohnung sich der Konflikt abgespielt haben soll, erzählt dem Gericht aber, dass der Kumpel den Angeklagten mit Schlägen „bearbeitet“ hat.

Dabei soll der 59-Jährige „Rassenschande“ zu der 28-Jährigen gesagt haben. Der Kumpel der Geschädigten wiederum erzählt der Richterin, es habe eine Schubserei zwischen dem Angeklagten und der 28-Jährigen gegeben. „Ich bin dazwischen und habe ihm eine mit der flachen Hand verpasst“, sagt der 28-Jährige. Wie die körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten am Ende wirklich abgelaufen ist, kann das Gericht letztlich nicht zweifelsfrei klären, weil alle etwas anderes sagen.

150 Euro Geldstrafe für den Angeklagten

Doch darum geht es in dem Verfahren auch nicht. Nur die mutmaßlichen Beleidigungen des Angeklagten gegen die 28-Jährige sind Gegenstand des Prozesses. Laut der Richterin werden die Körperverletzungsdelikte gesondert verfolgt und sind Gegenstand anderer Verfahren. Die Beleidigung sehen Richterin und Staatsanwalt hingegen als erwiesen an und berufen sich dabei auf die Aussage der 32-jährigen Anwohnerin, die den Streit beobachtet hatte.

„Das Wort Rasse hat in diesem Land nichts mehr zu suchen“, sagt der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Er fordert eine Geldstrafe für den Angeklagten in Höhe von 150 Euro. Zu diesem Urteil kommt danach auch die Richterin. Sie wertet zugunsten des Angeklagten, dass dieser nicht vorbestraft ist und zum Tatzeitpunkt alkoholisiert war. Die 28-Jährige verfolgt das Ende der Verhandlung von den Zuschauerplätzen aus. Gut möglich, dass sie und der 59-Jährige sowie ihr Kumpel sich bald wieder vor Gericht sehen – dann in umgekehrten Rollen aufgrund der Körperverletzungen.