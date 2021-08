Verein „16 Dörfer Wetterzeube“ soll Heimatzugehörigkeit vermitteln

Wetterzeube/MZ - „Uns geht es darum, alle Ortsteile gleichermaßen zu behandeln. Wir haben so ein großes Potenzial in der Gemeinde Wetterzeube. Das wollen wir fördern“, sagt Karina Esche. Anfang Juni hat sie zusammen mit elf weiteren Mitgliedern (siehe „Alle Mitglieder aktiv“) einen neuen Verein gegründet, jetzt hat man sich auch auf ein gemeinsames Logo und den Namen „16 Dörfer Wetterzeube“ geeinigt. „Wir wollen aber noch viele andere Einwohner begeistern und zum Mitmachen animieren. Wir wollen das Dorf- und Gemeindeleben bunter gestalten“, kündigt Esche an.

Die gemeinsame Schnittmenge im Verein aber seien die Kinder. Alexandra Gey-Barth hatte vor gut einem Jahr die Idee, einen Verein zu gründen. „Die Eltern in den Kindertagesstätten in Wetterzeube und Haynsburg hatten so viele Ideen für gemeinsame Unternehmungen, die sollten einfach gebündelt werden“, so Karina Esche. Dazu haben gemeinsame Wandertouren oder Müllsammelaktionen gehört. Über Aufrufe an den schwarzen Brettern wurden Mitstreiter gesucht. „Wir haben sehr viel positives Feedback aus der gesamten Gemeinde bekommen, von allen Generationen. Mit manchen Leuten hat man vorher kaum ein Wort gewechselt und jetzt sind Freundschaften entstanden“, erklärt Franziska Karkein, die vor allem für die Auftritte des Vereins in sozialen Medien wie Facebook und Instagram zuständig ist.

„Ende August wollen wir schon mal mit einem Waldtag starten“

Unterdessen wurde auch das erste gemeinsame Konzept erarbeitet. Drei Eckpunkte wurden benannt, im Mittelpunkt steht ganz klar die jüngste Generation. „Als erstes wollen wir das Heimatbewusstsein unserer Kinder stärken. Ich bin gern in Wetterzeube und Umgebung aufgewachsen und möchte das weitergeben“, so Karkein. Bildung und Sport wäre die nächste Säule, auf die sich der Verein stützt. Eventuell soll in Kooperation mit dem Sportverein eine Kinderturngruppe gegründet werden. Auf alle Fälle aber soll es zum Wandern raus in die Natur gehen.

„Natur und Umwelt ist der dritte Eckpunkt. Denn wir wollen auch ein Bewusstsein für Erhaltung und Pflege dieser schaffen“, sagt Karina Esche. Bei allen Aktivitäten aber sind ausdrücklich alle Einwohner angesprochen, unabhängig vom Alter oder Herkunft. „Vielleicht rufen wir mal auf zum Schmücken des Dorfes oder zu anderen Arbeitseinsätzen. Das macht gemeinsam ja viel mehr Spaß“, sagt Esche. Auch eigene Feste, wie zum Beispiel zum Kindertag könne man sich vorstellen. Oder auch die Unterstützung der Gemeinde Wetterzeube bei der Organisation und Durchführung der Burgweihnacht auf der Haynsburg. „Ende August wollen wir schon mal mit einem Waldtag starten. Weiteres besprechen wir dann im Verein, wenn wir uns regelmäßig einmal im Quartal treffen“, erklärt Franziska Karkein.

Sie wohnt zwar derzeit noch in Zeitz, will aber auf alle Fälle zurück nach Wetterzeube und sucht derzeit ein Haus. Mit den vielen neuen Kontakten sollte da bestimmt was möglich sein. Denn gegenseitige Unterstützung soll im Verein ganz groß geschrieben werden. „Die Kinder sollen zusammen aufwachsen, vielleicht sich gegenseitig bei den Hausaufgaben helfen und auf sich aufpassen. Und später hat der eine oder andere vielleicht einen Tipp für eine Ausbildungsstelle“, wünscht sich Karina Esche, dass der Verein lange erhalten bleibt.

Alle Mitglieder aktiv

Im neuen Verein „16 Dörfer Wetterzeube“ sind alle zwölf Mitglieder mit einer Aufgabe betraut worden. Den Vorsitz teilen sich Mario Esche (Goßra) und Marcus Röhming (Wetterzeube), Schriftführerinnen sind Tina Gerhold (Obersiedel) und Anja Schmidt (Wetterzeube), um das Finanzielle kümmern sich Mathias Barth (Wetterzeube) und Florian Wandel, für die Öffentlichkeitsarbeit ist Franziska Karkein (beide leben noch in Zeitz) zuständig und das Organisatorische haben Karina Esche (Goßra), Alexandra Gey-Barth, Beatriz Figueroa, Beate Mitschke und Anna-Elsa Winkelmann (alle Wetterzeube) übernommen.