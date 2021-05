Urkundenfälscher präsentiert Gericht skurrile Geschichte

Weißenfels - Mit einem Angebot an die Verteidigung will die Staatsanwältin der Farce ein Ende setzen. Der Angeklagte soll ein Geständnis ablegen und im Gegenzug kommt er nur mit einer Geldstrafe davon. Bisher hat der Mann aus Lützen versucht, alle Prozessbeteiligten in Saal 18 des Weißenfelser Amtsgerichtes von seiner Unschuld zu überzeugen. Doch seine Erklärungen gehören wohl eher in die Welt der Märchen. Angeklagt ist der 35-Jährige wegen Urkundenfälschung. Die Staatsanwältin wirft ihm vor, ein Diplom-Zeugnis gefälscht und dieses der Handwerkskammer vorgelegt zu haben, um sich in die Handwerksrolle eintragen zu lassen, damit er eine Baufirma gründen kann. Das Zeugnis bescheinigte ihm ein abgeschlossenes Studium im Studiengang Bauingenieurwesen an der Technischen Universität (TU) Dresden.

Nur hat der Angeklagte dort weder studiert noch irgendeinen Abschluss erlangt. Er erzählt, dass er sich vor drei oder vier Jahren mit einem Hochschulprofessor der TU getroffen habe. Bei dem zweistündigen Gespräch habe dieser ihm vorgeschlagen, eine mündliche und schriftliche Prüfung abzulegen und so das Diplom zu bekommen. „Ich hatte nie Zeit zum Studieren, weil ich erstmal mein Leben finanzieren musste. Ich habe aber zehn Jahre praktische Erfahrung im Hoch- und Tiefbau“, sagt der Lützener. Auf Nachfrage der Staatsanwältin erklärt er, dass er auf Baustellen gearbeitet und bei Bauvorhaben mitgewirkt habe. Dass dies ein Universitätsstudium ersetzen soll, glaubt aber auch nur der Angeklagte selbst.

„Ich habe mich nur über das Zeugnis gefreut“

Vor drei Jahren habe er dann in Dresden bei dem Professor zwei Prüfungen erfolgreich abgelegt. Daraufhin bekam er sein Zeugnis, auf dem eine Diplomarbeit vermerkt war - die der Angeklagte aber gar nicht geschrieben hat. Ob ihm dies nicht merkwürdig vorgekommen ist, will die Richterin von dem 35-Jährigen wissen. Dieser sagt, er habe auf den Inhalt des Diploms gar nicht weiter geachtet. „Ich habe mich nur über das Zeugnis gefreut“, sagt er.

Auf diesem ist die Unterschrift eines Hochschulprofessors vermerkt, den das Gericht als Zeugen geladen hat. Der 60-Jährige bestreitet, dass die Unterschrift von ihm ist. Er kenne den Angeklagten nicht und ihm sei auch nicht bekannt, dass dieser an der TU jemals studiert haben soll. „Ich hätte das Zeugnis auch gar nicht unterschreiben können“, sagt der Professor. Denn: Zwar unterrichtet der 60-Jährige an der TU, jedoch nicht in der Fakultät Bauingenieurwesen, sondern im Studiengang Verkehrswissenschaften. Und dass jemand eine Abschlussprüfung ablegt, ohne auch nur eine Sekunde an der Universität studiert zu haben, geht nicht. „Das ist ausgeschlossen“, sagt der Dresdner.

„Ich weiß gar nicht, was ich sie noch fragen soll“

Selbst der Richterin fällt es angesichts der Dreistigkeit des Angeklagten immer schwerer, ernst zu bleiben. „Ich weiß gar nicht, was ich sie noch fragen soll“, sagt sie schmunzelnd zu dem Hochschulprofessor. Dessen Kollege, mit dem der Angeklagte gesprochen und bei dem er die Prüfungen abgelegt haben will, ist derweil nicht als Zeuge geladen. Über die Anwälte der Universität hat er aber mitteilen lassen, dass er den Angeklagten nicht kenne und sich nie mit diesem getroffen habe.

Der 35-Jährige bleibt aber bei seiner Version. Nachfragen, wie die Prüfungen abliefen, welche Fragen er beantworten musste und was es mit der besagten Diplomarbeit auf sich hat - die er nicht geschrieben, die aber auf seinem Zeugnis vermerkt ist - blockt der 35-Jährige ab. Er könne sich an nichts mehr erinnern. Pluspunkte sammelt er damit nicht bei der Richterin. Schließlich gibt er beim Angebot der Staatsanwältin dann doch klein bei. „Es ist alles an den Haaren herbeigezogen“, sagt sein Verteidiger, während sein Mandant schweigend neben ihm sitzt. Wie er das Diplom gefälscht hat, verrät der Lützener nicht. Wegen Urkundenfälschung wird er letztlich zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt. (mz)