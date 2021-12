Unfall im Burgenlandkreis: Ein Toter an Kreuzung nahe Theißen

Nahe Theißen ist am Donnerstag ein Mensch bei einem Verkehrsunfall gestorben. Das Unglück hat sich an der Kreuzung der B 2 und B 91 ereignet.

Theißen/MZ/ank - Nahe Theißen ist am Donnerstagmorgen ein Mensch bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das Unglück hat sich an der Kreuzung ereignet, an der die Bundesstraßen 2 und 91 aufeinandertreffen. Die Kreuzung ist nach Bauarbeiten erst in dieser Woche wieder komplett für den Verkehr freigegeben worden. Allerdings ist die Ampelanlage von Anfang an außer Betrieb.

Bereits am Mittwochmorgen hatte es an der Kreuzung einen Unfall gegeben. Da wurden laut Polizei zwei Menschen verletzt. Bei dem Unfall, so hieß es am Donnerstag aus dem Ministerium für Infrastruktur und Digitales, sei ein Ampelmast umgefahren worden. Am Donnerstag sind nach ersten Informationen der Polizei zwei Kleintransporter zusammengestoßen. Der Unfall hatte Sperrungen an der Kreuzung und Umleitungen zur Folge.