Unbekannte sprengen Geldautomaten in Lützen - Explosion hinterlässt großen Schaden

Lützen/MZ - In Lützen haben am Mittwochmorgen Unbekannte in der Filiale in der Pestalozzistraße einen Geldautomat gesprengt. Wie die Beamten mitteilten, wurde der Alarm gegen 03:36 Uhr ausgelöst. Durch die Explosion sind Glasscheiben zu Bruch gegangen und im Vorraum wurden erhebliche Schäden an der Inneneinrichtung angerichtet.

Durch die Sprengung wurde der Innenraum der Bankfiliale beschädigt. (Foto: Polizei Halle)

Es konnte noch nicht ermittelt werden, ob die Täter an das Innere des Geräts gelangen und die Geldkassetten stehlen konnten, so die Beamten. Ein Fahrzeug soll sich schnell entfernt haben. Zur Schadenshöhe sind noch keine Angaben möglich. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige gebe es bislang nicht.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm Ermittlungen auf, diese werden im Zentralen Kriminaldienst der PI Halle (Saale) geführt.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, die mit der Straftat in Verbindung stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der Telefonnummer (0345) 224 1291