Treppen-Steigen im Rathaus Lützen bald passé

Lützen/MZ - Eigentlich sollte der Aufzug bereits in die zweite Etage des Lützener Rathauses längst fahren. Doch erst verzögerte sich alles wegen zweier Wintereinbrüche, dann wurde das falsche Material geliefert. Als Bernd Zimmermann (50) und David von Dombrowski (38) von der Firma FB-Aufzüge aus Dresden-Arnsdorf im Januar nach dem Bauplatz schauten, gab es nur die Fundamente. Und als sie vor zwei Wochen loslegten, standen zwar Stahlgerüst und Verkleidung - aber auch noch Wasser in der Grube. Nun wurden Boden und Seitenwände montiert und in diesen Tagen die Schiebetüren samt Antrieb installiert.

Zimmermann war ursprünglich Maschinen- und Anlagenmonteur und arbeitet seit 26 Jahren in der Aufzug-Branche, seit 14 Jahren gemeinsam mit Dombrowski. Die Männer sprechen davon, dass jede Baustelle eine Herausforderung für sie ist. Da müsse man auch improvisieren können. In Lützen halte sich das im Rahmen, weil der Aufzug an der Haus-Rückseite neu angebaut wird, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten. Meist bauen die Männer aber auch in Kranken- oder Wohnhäusern Aufzüge ein, die individuell angepasst werden müssen, haben aber jede Menge Erfahrung.

Übergänge zum Gebäude schaffen und den Weg neu pflastern

Dennoch gibt es Besonderheiten wie bei bronzebelegten Aufzügen im Wittenberger Schloss. Hinzu kam dort, dass man das Material über einen Außenaufzug in die dritte und vierte Etage transportieren musste, weil unten bereits der Museumsbetrieb begonnen hatte. Selbst beim Neubau des Paulinums am Augustusplatz hat man in Leipzig Hand angelegt. Insofern ist die Arbeit in Lützen eher unspektakulär.

Werden sie in der nächsten Woche fertig, müssen andere Firmen die Übergänge zum Gebäude schaffen und den Weg neu pflastern. In einigen Wochen entfällt dann für die älteren Einwohner das Steigen der Treppen im 136 Jahre alten Rathaus. (mz)