Transporter erfasst 11-Jährige, als diese plötzlich auf die Straße rennt

In Eckartsberga ist es zu einem Unfall gekommen.

Eckartsberga

Am Dienstagabend ist es in der Neuen Straße in Eckartsberga zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Beamten mitteilten, kam ein Transporter aus Richtung Bad Kösen, als plötzlich mehrere Kinder zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn liefen.

Zwei der drei Kinder bleiben noch rechtzeitig stehen, ein Mädchen lief weiter und wurde vom herannahenden Transporter erfasst. Die 11-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (mz)