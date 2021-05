Terminportal für Impfungen im Burgenlandkreis hält Ansturm nicht stand

Weissenfels - Die gute Nachricht vorab - an Impfwilligen mangelt es im Burgenlandkreis nicht. Ganz im Gegenteil - am Donnerstagabend bemühten sich phasenweise mehr als 20.000 Nutzer gleichzeitig um einen ersten Termin für eine Covid-19-Schutzimpfung auf dem Impfportal des Landkreises. Diesem Ansturm hielt die Internetseite nicht stand. Anderthalb Stunden lang war sie gar nicht zu erreichen, bestätigt der Kreis. Dort zeigte man sich am Freitag vom Zusammenbruch überrascht.

KOMMENTAR ÜBER BUCHUNGSDEBAKEL DES BURGENLANDKREISES

Terminportal hält Ansturm der Impf-Willigen nicht stand

Denn am 22. Mai hatte das Portal noch mehr als 10.000 Zugriffe im Laufe einer Stunde gemeistert, berichtet Kreissprecher Steven Müller-Uhrig. Immerhin - nach 20.40 Uhr sollen am Donnerstag wieder Termine auf dem Portal buchbar gewesen sein.

Bis Freitagvormittag waren denn auch schon rund 4.000 der insgesamt 8.500 verfügbaren Termine vergeben. Dass die Nachfrage nach diesen Terminen aufgrund der Impfstoff-Knappheit groß ist, damit haben viele Impfwillige gerechnet. Mit der Organisation der Vergabe seitens des Kreises war dennoch mancher nicht einverstanden. Das hat gleich mehrere Gründe.

Erstens startete die Terminvergabe schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn. Wodurch sich mancher benachteiligt fühlte. Den vorgezogenen Start erklärt der Kreissprecher am Freitag mit „technischen Gründen“, ohne diese auf Nachfrage genauer erläutern zu können. Dass die Corona-Telefonhotline bereits ab 16.30 Uhr nicht mehr besetzt war, stieß ebenfalls bei Bürgern auf Unverständnis. „In Zukunft werden die Freischaltung von Impfterminen besser mit der Erreichbarkeit der Impfhotline koordiniert“, kündigt Müller-Uhrig an.

Am Freitag waren alle in Zorbau angebotenen Erstimpfungstermine bereits ausgebucht. Nur in Zeitz und Naumburg gab es noch welche. Doch auch die dürften schnell vergriffen sein. „Sobald wieder neue Impftermine gebucht werden können, wird der Landkreis umgehend darüber informieren“, so sein Sprecher. (mz)