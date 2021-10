Nessa/MZ - Am Donnerstagmorgen ist es aufgrund des Sturmtiefs „Ignatz“ zu einem Verkehrsunfall auf der B91 auf Höhe des Abzweiges Nessa gekommen. Laut der Polizei stürzten dort wegen der heftigen Sturmböen mehrere Lkws um. Derzeit ist die Bundesstraße an dem Abzweig nach dem Unfall in Richtung Zeitz voll gesperrt.