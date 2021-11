Stark gestiegene Infektionszahlen: Glühweinmarkt in Lützen abgesagt

Lützen/MZ - Der Glühweinmarkt in Lützen ist abgesagt. Wegen der zuletzt so stark gestiegenen Infektionszahlen wolle man in Absprache mit der Stadtverwaltung keine Risiken eingehen, sagt Herbert Schmahl, Organisator und Vorsitzender des Historischen Feuerwehrvereins in Lützen. „Wir waren darauf vorbereitet und wollen es nicht erzwingen. Die Gesundheit geht vor.“

Schmahl hat sich stellvertretend für alle Vereine, die bei der Organisation des Glühweinmarktes beteiligt sind, am Freitag mit Lützens Bürgermeister, Uwe Weiß (SPD), getroffen. Im Gespräch habe man sich geeinigt, den für den 11. Dezember geplanten elften Glühweinmarkt das zweite Jahr in Folge coronabedingt ausfallen zu lassen. Für die beteiligten Vereine ist das auch eine Geldfrage, da so erneut Einnahmen fehlen. „Letztes Jahr konnten wir es noch stemmen. Aber dieses Jahr sieht es richtig eng aus“, sagt Schmahl.