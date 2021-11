Schwerer Unfall in Zorbau: Tranporter fährt mit voller Wucht auf Anhänger auf - Fahrer schwerstverletzt

Lützen/Zorbau/MZ - Am Freitagfrüh gegen 3 Uhr hat sich im Gewerbegebiet in Zorbau ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Transporter in Richtung A9 und übersah bei Nebel einen parkenden Lastzug, der Im Halteverbot stand.

Dabei fuhr der Transporter ungebremst auf den mit Steinen beladenen Anhänger auf. Der 46-jährige Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt, wurde durch Feuerwehrkräfte geborgen und kam mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Unfallaufnahme dauerte bis 7:30 Uhr an.