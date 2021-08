Schützenhaus Droyßig rüstet sich für die ersten Tanzveranstaltungen

Droyssig/MZ - Michael Siebert freut sich, dass es endlich wieder losgeht. Der Betreiber des Droyßiger Schützenhaus lädt am 11. September für das erste Konzert, die erste Tanzveranstaltung nach genau einem Jahr Corona-Pause, ein. „Ich riskiere es wieder, etwas zu organisieren. Auch auf die Gefahr hin, dass es wieder abgesagt werden muss“, so der 63-Jährige. Aber die Leute seien hungrig nach Kultur, meint er. „Ich werde auf der Straße, in meinem Restaurant am Schloss oder in den sozialen Medien angesprochen, ob ich nicht mal wieder was veranstalten könne“, sagt er. Er habe auch ganz persönlich große Lust auf Livemusik. Das habe ihm einfach gefehlt.

Im September geht es los mit der Queen-Coverband „Rockfonie“ (siehe „Termine in diesem Jahr“). Nach der Aquaristik-Börse im Oktober sollen im November noch eine AC/DC-Coverband und die Irische Nacht folgen, ehe im Dezember die mehrmals abgesagte Oldie-Nacht mit der Led Zeppelin-Revivalgruppe „Myst“ folgt.

„Ich ziehe das jetzt durch“

„Corona macht die Organisation natürlich nicht leicht. Da ändern sich ja wöchentlich die Bestimmungen. Aber ich ziehe das jetzt durch“, sagt Siebert. Auch weil schon zahlreiche Freunde aus dem Harz, Gera, Leipzig oder Altenburg ihr Kommen, auch mit Übernachtung, angesagt haben.

Im vergangenen Jahr habe Michael Siebert Plakate im Wert von 500 Euro wegschmeißen müssen, weil er außer einem Konzert des Leipziger Beatclubs im September nach dem ersten Lockdown nichts mehr habe ausrichten können. Dennoch hat er in diesem Jahr wieder Geld in die Hand genommen, um den Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. „Ich habe 200 neue, wesentlich bequemere Stühle und 45 neue Tische gekauft. Die alten waren fast 30 Jahre alt und nicht mehr zeitgemäß. Außerdem gibt es eine neue Lichtanlage“, erklärt er. An Traversen mit über 35 Metern Gesamtlänge werden 24 LED-Strahler installiert, die mit buntem oder auch mal flackerndem Licht für Stimmung sorgen sollen.

„Irgendwann wird auch Corona vorbei sein“

Gelagert werden sollen die Tische in vier großen Garagen vor dem Haus, die er nach zwei Jahren Wartezeit jetzt endlich bauen darf. Die Genehmigung dazu kam erst in der vergangenen Woche. Die Steine für die Pflasterung davor liegen ebenfalls schon seit geraumer Zeit bereit. „Wenn das Wetter mitspielt, soll das noch in diesem Jahr geschehen“, erklärt der Partymacher.

Der Anblick der Baustelle, auf der nichts passiert, war auch für ihn nicht schön. Aber ihm waren aufgrund langsamer Behörden die Hände gebunden. Immerhin konnte er im Inneren die neue Garderobe fertigstellen, der Vorraum lädt mit großem Spiegel und Ledersofa zum Verweilen ein.

Die Veranstaltungen organisiert Michael Siebert nur noch aus Spaß an der Freude. Seit einem Jahr ist der 63-Jährige im Vorruhestand, hat aber trotzdem alle Hände voll zu tun. „Ich habe das Schlossrestaurant und die dazugehörende Pension übernommen, damit sie nicht schließen mussten. Unter dem Namen Landhaus Schloss Droyßig läuft es trotz Corona richtig gut“, freut sich Siebert über viele Stammkunden. Die hat er natürlich auch im Schützenhaus und so wird es zu den Konzerten sicher bestimmt wieder voll werden. Vorausgesetzt die Corona-Bestimmungen lassen das zu. Unabhängig aber davon will Siebert nicht aufgeben. „Irgendwann wird auch Corona vorbei sein. Und dann können wir wieder ganz normal in Droyßig feiern“, hofft er auf bessere Zeiten.

Termine in diesem Jahr

Samstag, 11. September (20 Uhr) - Rockfonie (Queen-Cover-Band)

Sonntag, 10. Oktober (10 bis 14 Uhr) - Aquaristik-Börse

Samstag, 6. November (noch unter Vorbehalt/ 20 Uhr) - Spejbls Helprs (AC/DC-Cover-Band)

Samstag, 20. November (20 Uhr) - Irische Nacht mit The Brogues

Samstag, 11. Dezember (20 Uhr) - Oldie-Nacht mit „Myst“ (Led Zeppelin-Revival)

Preise werden noch bekannt gegeben.