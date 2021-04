Schulen bleiben offen, doch statt „Lollitests“ kommen nun „Nasenbohrer“

Zeitz/Weißenfels - Die Schulen im Burgenlandkreis bleiben auch nächste Woche geöffnet. Das verkündete Landrat Götz Ulrich (CDU) bei der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz am Mittwoch. Und das, obwohl es laut Kreisverwaltung allein von Mittwoch zu Donnerstag 154 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Burgenlandkreis gab und die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz mit einem Wert von 407,61 die 400er Marke knackte.

Schulen im Burgenlandkreis mittels Tests offen halten

Die Schulen trotz der hohen Inzidenzwerte offen zu halten, ist Ziel des Modellprojekts „Perspektive 21“, das vor nunmehr einem Monat an den Schulen des Burgenlandkreises eingeführt wurde. Dabei müssen die Schüler sich in der Regel dreimal wöchentlich selbst mit sogenannten Lollitests auf das Coronavirus untersuchen und brauchen dafür, wenn sie nicht bereits über 18 Jahre alt sind und selbst darüber entscheiden können, eine Einverständniserklärung ihrer Eltern. Liegt diese nicht vor, dürfen die Kinder und Jugendlichen die Schulen nicht betreten.

Dass die landesweite Testpflicht an den Schulen aufgrund eines Beschlusses vom Verwaltungsgericht Magdeburg für diese Woche ausgesetzt wurde, habe laut Götz Ulrich keine Auswirkungen auf die hiesigen Bildungseinrichtungen. Denn für den Burgenlandkreis sei mit dem Modellprojekt eine eigene Rechtsgrundlage geschaffen worden. Sie gelte unabhängig von der Landesregelung, womit das Modellprojekt „rechtssicher weitergeführt“ werden kann, so der Landrat.

Von 81.499 durchgeführten Tests waren zwei Tests falsch-positiv

Das Testprojekt wird vom Institut für Allgemeinmedizin der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg wissenschaftlich begleitet. Dessen Leiter, Professor Dr. Thomas Frese, sowie Götz Ulrich zogen ein positives Zwischenfazit. Insgesamt wurden im Rahmen des Projekts laut Kreisverwaltung bis Dienstag 81.499 Corona-Schnelltests von Schülerinnen und Schülern durchgeführt.

Dabei seien 31 corona-positive Schüler entdeckt worden. Gerade einmal zwei Tests hätten sich als falsch-positiv erwiesen, haben also ein positives Ergebnis angezeigt, das im Nachhinein durch die genaueren PCR-Tests nicht bestätigt wurde. Das seien „Anhaltspunkte, dass die Schulen keine Infektionstreiber sind“, sagte Thomas Frese und untermauert damit Annahmen, die schon früh in der Pandemie geäußert wurden.

Imfpungen: Keine Corona-Infektionen unter Lehrern

Neben den Schülern hätten sich seit Einführung des Modellprojekts zudem insgesamt 7.204 Lehrerinnen und Lehrer getestet. Von ihnen habe niemand ein positives Ergebnis gehabt, was Amtsärztin Dr. Ina Schmidt auch darauf zurückführt, dass den Lehrern bereits ein Impfangebot unterbreitet wurde und die, die es angenommen haben, dadurch bereits immunisiert seien.

Trotz des positiven Fazits wird sich bei dem Modellprojekt ab kommender Woche etwas ändern. Denn dann kommen statt der bisherigen Lollitests sogenannte Nasenbohrertests zum Einsatz. Sie werden so bezeichnet, da das Teststäbchen in die Nase eingeführt werden muss, jedoch „nur in den vorderen Bereich“, laut Thomas Frese, circa zwei bis drei Zentimeter. Einzig an den Förderschulen für geistig behinderte Kinder würden weiterhin die Lollitests verwendet.

Wechsel der Testarten aufgrund von Kosten

Grund für den Wechsel sei, dass das Land die Finanzierung der Lollitests nur für vier Wochen zugesagt habe. Diese neigen sich nun dem Ende entgegen. Zwar sei man mit den Lollitests „gut gefahren“, so Götz Ulrich, doch würden diese pro Woche circa 220.000 Euro kosten, wenn alle Schüler dreimal wöchentlich getestet werden sollen. „Das kann der Kreishaushalt nicht stemmen“, begründet der Landrat, warum nun auf die Nasenbohrertests umgeschwenkt wird, die das Land finanziert. Ansonsten soll sich an dem bisherigen Testprozedere aber nichts ändern.

Doch schwingt noch eine große Unbekannte mit, die den Schulen und dem Modellprojekt einen Strich durch die Rechnung machen kann, nämlich die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, über den Bundestag und Bundesrat noch entscheiden müssen. Damit soll die „Notbremse“ bei hohen Inzidenzwerten bundeseinheitlich geregelt werden.

Für die Schulen hätte die Änderung zur Folge, dass sie geschlossen werden müssen, wenn der Inzidenzwert - wie im Burgenlandkreis - über 200 liegt. Götz Ulrich kritisiert diesen „Eingriff in die Schullandschaft“ und hält es für nicht richtig, „wenn Schulen pauschal bei einer Inzidenz über 200 geschlossen werden.“ Dennoch müsse damit gerechnet werden. (mz/Martin Walter)