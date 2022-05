Sanierung Karl-Liebknecht-Ring in Hohenmölsen: Das müssen Anwohner beachten

Der Karl-Liebknecht-Ring in Hohenmölsen wird ein Jahr lang umfassend saniert. Welche Arbeiten vorgenommen werden.

Hohenmölsen/MZ - Es hat sich in den vergangenen Jahren optisch einiges getan am „Karli“ - wie ihn Hohenmölsens Bauamtsleiter Christoph Karger nennt. Gemeint ist der Karl-Liebknecht-Ring im Norden der Stadt. Seit 2004 wurden in dem Viertel rund um den Ring Wohnblöcke abgerissen oder verkleinert und farblich neu gestaltet.