Reiter mit Herz feiert auf dem Parcours in Würchwitz seinen 65. Geburtstag

Würchwitz/MZ - Otto Körnig ist der Mann mit Hut: Denn er hat im Wettkampfgericht beim Reitturnier in Würchwitz den Hut auf. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der Chef des Preisgerichtes Kampfgerichtes trägt gerne Strohhüte und diese sind bei der prallen Sonne am Wochenende sehr praktisch. „Ich besitze zu Hause 32 Strohhüte“, verrät er. Am Samstag beging Körnig seinen 65. Geburtstag. Doch statt mit seiner Familie zu Hause in Dessau-Mosigkau zu feiern, fuhr er an seinem Ehrentag in den südlichsten Zipfel von Sachsen-Anhalt und war der Haupt-Wettkampfrichter beim traditionellen Reitturnier in Würchwitz.

Reiter mit Herz ist Chef des Preisgerichtes und Geburtstagskind

Es ist übrigens das erste Turnier nach der Pandemie in Sachsen-Anhalt. „Seit vielen Jahren verbindet mich mit dem Würchwitzer Reitverein eine enge Freundschaft. Es ist ein kleiner Verein und sehr familiär, ich komme sehr gern nach Würchwitz“, sagt das Geburtstagskind. Auch dieses Mal wird er mit offenen Armen im Kleeland empfangen und bekommt sogar Geschenke, nämlich Würchwitzer Spezialitäten wie einen besonders edlen Sekt vom Weingut Triebe und einen gut gereiften Milbenkäse.

Körnigs Herz schlägt für den Reitsport. „Ich bin praktisch schon auf einem Pferd geboren, reite seit meiner frühen Kindheit, war später DDR-Meister im Springreiten bis zur schweren Klasse und Mitglied der DDR Nationalmannschaft“, erzählt der Mann aus Dessau. Auch beruflich war er eng mit dem Pferdesport verbunden, hatte Landwirtschaft studiert und in einer LPG (Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft) in der Pferdezucht gearbeitet.

Der den Hut auf hat: „Die gezeigten Leistungen in den Spring- und Dressurprüfungen sind sehr beachtlich“

So fühlt er sich bis heute mit den Reitern eng verbunden und hat die Geschichte des Pferdesportes in Sachsen-Anhalt in verschiedenen Funktionen maßgeblich mitgeschrieben. Nicht nur als Preisrichter, sondern auch als Moderator von Pferdesport- und Show-Veranstaltungen machte er von sich reden. So moderierte er Weihnachtsshows oder Pferde-Karneval.

Mit seinem Hut erkennt man ihn überall in Würchwitz. Mal schaut der Herr im Dressurviereck nach dem Rechten, dann wieder kontrolliert er den Parcours oder übergibt Preise bei den Siegerehrungen. Körnig schaut mal oben aus dem Fenster des Turms des Wettkampfgerichtes und beurteilt zufrieden die absolvierten Prüfungen. „Die gezeigten Leistungen in den Spring- und Dressurprüfungen sind sehr beachtlich“, lobt der Kampfrichter. Zur Feier des Tages genießt er den Kuchen, den die Frauen des Vereins gebacken haben. Und am Abend wird der Jubilar in Würchwitz von Reitern und Freunden gefeiert. (mz)