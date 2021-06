Polizist wohl bei Verfolgung tödlich verunglückt: Beamten bitten um Hinweise

Röcken - Im Falle des am Freitagnachmittag in Röcken tödlich verunglückten Polizisten haben Zeugenhinweise zu neuen Erkenntnissen geführt. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilt, haben mehrere Zeugen berichtet, dass der 33-jährige Polizeibeamte mit seinem Dienstmotorrad die Landstraße 188 von Rippach kommend in Richtung Lützen unterwegs war. Mit Blaulicht und Sirene sei er einem anderen Motorrad hinterhergefahren. Beide sollen dabei andere Verkehrsteilnehmer überholt haben. In der Folge kam es dann in Röcken zu dem schweren Sturz, bei dem der Polizist trotz Wiederbelebungsversuchen verstarb. Den Unfall selbst habe jedoch keiner der bislang befragten Zeugen selbst gesehen.

Warum der Polizist das Revier nicht per Funk über die Verfolgung informiert hat, konnte ein Sprecher der MZ am Montag nicht beantworten. Die Polizei bittet weiter um Hinweise, auch zu dem Verfolgten, der ein dunkles Motorrad gefahren und selbst dunkel gekleidet gewesen sein soll.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Halle unter 0345/ 224 1291 entgegen. (mz)