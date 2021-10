Polizei ermittelt: Unbekannter spricht Kinder an und versucht sie zum Einsteigen ins Auto zu bewegen

Vorfälle in Thüringen führen zu polizeilichen Ermittlungen. Auch im Burgenlandkreis soll es bereits einen Vorfall gegeben haben.

Osterfeld/Schkölen/MZ - Im an den Burgenlandkreis angrenzenden Saale-Holzland-Kreis geht die Polizei gegenwärtig Hinweisen von mehreren Kindern nach, die von Unbekannten angesprochen worden sein sollen. Dabei wurde unter einem Vorwand versucht, Kinder zum Einsteigen in ein Auto zu bewegen, hieß es dazu von der Polizei.

Unter anderem sei es in Schkölen, Kahla und Eisenberg zu derartigen Vorfällen gekommen. Ein Vorfall aus Camburg sei über ein soziales Netzwerk verbreitet worden. Auch im benachbarten Osterfeld wurde im sozialen Netzwerk Facebook am Wochenende vor einem Mann mit Maske, Kapuze und schwarzem Transporter, der Kinder auch in der Kleinstadt angesprochen haben soll, gewarnt.

Polizei in Schulen präsent

Betroffen seien großenteils Kinder zwischen acht und zehn Jahren, hieß es aus Thüringen. „In keiner polizeilich bekannt gewordenen Situation gelang es dem Unbekannten jedoch, Kinder ins Auto zu locken, auch weil die Kinder sich richtig verhalten haben“, sagt Daniel Müller, Pressesprecher bei der Landespolizeiinspektion in Jena. An diesem Dienstag seien zudem Polizisten in Schkölener Schulen unterwegs gewesen, um mit den Kindern über solche Situationen zu sprechen.

„Insgesamt wird derartigen Hinweisen akribisch nachgegangen und jedweder Ansatzpunkt ernsthaft verfolgt“, so der Pressesprecher. Neben der Anhörung der betroffenen Kinder im konkreten Fall werde derzeit im Nahbereich sowie im Umfeld der jeweiligen Ereignisorte ermittelt. Bei den polizeilich gemeldeten Sachverhalten, wo sich die Informationen zum Tatgeschehen verdichtet haben, seien Anzeigen erstellt und Strafverfahren eingeleitet worden. „Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann dies der Polizei mitteilen. Lieber eine Beobachtung mehr melden als gar nichts“, so Daniel Müller.

Polizei im Burgenlandkreis kein Vorfall bekannt

Im Burgenlandkreis sind der Polizei laut Gesine Kerwien, Pressesprecherin des Polizeireviers Burgenlandkreis, aus den an Thüringen angrenzenden Ortschaften keine gleich gelagerten Vorfälle bekannt. Weil die Regionalbereichsbeamten der Verbandsgemeinde Wethautal im Kontakt mit den Thüringer Kollegen stehen, führen aber auch sie aktuell entsprechende Maßnahmen wie Schulwegkontrollen und verstärkte Präsenz in den Abendstunden durch, so Kerwien.

Kinder in den Kitas und Grundschulen würden ohnehin regelmäßig zum Thema „Ansprechen von Kindern“ durch die Regionalbereichsbeamten sensibilisiert. „Wichtig ist, dass Eltern ihr Kind stark machen in Bezug auf Nein-Sagen gegenüber Handlungen und Personen, wenn es etwas nicht mag“, so Gesine Kerwien.