Neuer Einkaufsmarkt in Hohenmölsen feiert im Juni Neueröffnung

Hohenmölsen - Die Freude ist Jana Hoch anzumerken: „Ich bin sehr zufrieden mit dem neuen Laden“, sagt die Geschäftsinhaberin des Rewes im Hohenmölsener Kirschbergcenter. Am 9. Juni ist es dann soweit: Um 16 Uhr soll der umgebaute Einkaufsmarkt feierlich eröffnet werden. Seit Sommer vergangenen Jahres wurde die Markthalle umfassend saniert und modernisiert. Um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, zog der Rewe in dieser Zeit in ein Ausweichquartier nebenan.

Optimal sei das zurückliegende Jahr darin nicht gewesen, berichtet Jana Hoch: „Es war nicht gerade leicht, vor allem wegen der Baustelle und des Lärms nebenan. Auch war es sehr warm in dem Laden“, berichtet die Rewe-Chefin. Auch das Sortiment musste der Supermarkt in dieser Zeit zurückfahren, da die Verkaufsfläche kleiner gewesen ist als am eigentlichen Standort.

Letztmalig hat der Einkaufsmarkt in dem Ausweichquartier am 29. Mai geöffnet

Doch nun sind die Umbauarbeiten nebenan abgeschlossen, laut Jana Hoch liegt man voll im Zeitplan. Ende Mai zieht der Rewe dann wieder in sein Hauptquartier. Nächste Woche Donnerstag beginnt der Umzug, letztmalig hat der Einkaufsmarkt in dem Ausweichquartier am 29. Mai geöffnet, dann erst wieder zur Neueröffnung. Für die hat sich die Geschäftsinhaberin einiges einfallen lassen. So soll es einen Sektempfang geben, ein Glücksrad und musikalische Unterhaltung.

Der neue Rewe ist derweil nach dem neusten und modernsten Marktkonzept des Unternehmens entstanden. Die Verkaufsfläche soll 1.700 Quadratmeter betragen, 200 mehr als vor der Sanierung. Breitere Gänge, regionale Produkte, eine Fleischtheke, ein Backshop sowie eine Abholstation sollen unter anderem für mehr Kundenfreundlichkeit und Zulauf sorgen, der das vergangene Jahr aufgrund des zwischenzeitlichen Umzuges in das Ausweichquartier etwas abhanden gekommen ist. „Viele meiner Kunden haben aber bereits angekündigt, in dem neuen Rewe wieder einkaufen zu wollen“, sagt Jana Hoch. (mz)