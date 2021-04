Neue Kraft für kommende Aufgaben

Kretzschau - Mit 554 Ja-Stimmen ist am Sonntag Anemone Just (CDU) als Bürgermeisterin der Gemeinde Kretzschau bestätigt worden. Sie war bei der Bürgermeisterwahl die einzige Kandidatin. Laut einem vorläufigen Endergebnis gab es aber auch über 100 ungültige Stimmen. Und es fehlen noch die Briefwähler. Wie Just das Ergebnis bewertet, hat sie in einem kurzen Gespräch mit Matthias Voss erläutert.

Was sagen Sie zu der Wahlbeteiligung?

Anemone Just: Die war schon niedrig, aber das war wohl auch nicht anders zu erwarten bei nur einer Kandidatin. Aber was die gleichzeitige Landratswahl betrifft, liegen wir in Kretzschau schon weiter vorne im Burgenlandkreis.

Ihre Meinung zu den ungültigen Stimmen?

Anemone Just: Das kann ich schwer einschätzen. Vielleicht gab es Wähler, denen die Partei hinter mir nicht gefallen hat. Es wird wohl verschiedene Möglichkeiten geben.

Ansonsten hat sie die große Mehrheit der Kretzschauer wiedergewählt.

Anemone Just: Ja, für diesen hohen Zuspruch bedanke ich mich. Das bestärkt mich in meiner Arbeit und gibt mir Kraft für die kommenden Aufgaben. (mz)