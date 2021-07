Modellbauer aus Schellbach lädt zu Modellbau-Party in seinem großen Garten

Schellbach/MZ - Bodo Pistor als Bastler zu bezeichnen wäre eine Beleidigung. „Ich fertige hochwertige, ferngesteuerte Modelle von Traktoren, Lkw oder auch Militärfahrzeugen im originalgetreuem Maßstab an. Das ist sehr aufwendig und geht weit übers Basteln hinaus“, sagt der 55-Jährige. In Schellbach hat er eine Werkstatt in der er Auftragsarbeiten aus ganz Deutschland erledigt. Aktuell arbeitet er an einem W50-Lkw aus DDR-Zeiten. Das Teil im Maßstab 1:10 hat ein Kunde aus München bei ihm bestellt. „Es war sehr schwierig an Pläne heranzukommen. Aber dann habe ich den Originalhersteller ausfindig machen können und der hat mit rund 100 Einzelskizzen zur Verfügung gestellt“, so Pistor.

Zur Zeit bereitet er aber auch seine Modellbau-Party in seinem großen Garten in Schellbach vor. Zur zehnten Auflage am Sonnabend, 7. August, erwartet er wieder rund 400 Gäste. „Darunter werden circa 40 Modellbau-Freunde sein, die ihre Fahrzeuge mitbringen und sich mit diesen verschiedenen Aufgaben stellen“, erklärt Pistor. Dafür hat er schon vor Jahren zusammen mit Freunden aus Naumburg, Gera und Chemnitz eine Übungsstrecke hinter seinem Haus angelegt. „Da muss zum Beispiel mit den Modellen Erdreich abgetragen und abtransportiert, gepflügt oder es müssen Güter verladen werden“, freut er sich auf den besonderen Tag. Von 1:16- bis zu massigen 1:4-Maßstäben werden die unterschiedlichsten Modell-Fahrzeuge zu bestaunen sein.

Übernachtungsmöglichkeiten in Zeitz und auf der Haynsburg

Für seine Party hat er Übernachtungsmöglichkeiten in Zeitz und auf der Haynsburg organisiert und den nahe gelegenen Dorfplatz zum Parken angemietet. So lädt Pistor alle Interessierten nach Schellbach ein. Denn neben Leckereien vom Grill oder aus der Gulaschkanone gibt es vor allem viel zu sehen und zu bestaunen. „Es werden auch Oldtimer in Originalgröße da sein. Zum Beispiel ein K700-Schlepper, ein fein restaurierter Kraz-Muldenkipper und ein S4000-Lkw“, sagt der 55-Jährige. Und wenn man die Modellbau-Freunde nett frage, dann könne auch vielleicht der eine oder andere Traktor oder Lkw ausprobiert werden.

Täuschend echt: Das Modell eines Lkw der Marke Renault (Foto: René Weimer)

Das Treffen in Schellbach ist eines von vielen in der Szene. „Mehrmals im Jahr findet irgendwo was statt. Am kommenden Wochenende trifft man sich zum Beispiel in einer Kiesgrube in Bayern“, erzählt Bodo Pistor. In Mitteldeutschland gibt es weitere Veranstaltungen in Bad Dürrenberg oder auf Messen in Leipzig oder Erfurt. „Man kennt sich mittlerweile, weil die Modelle keine Massenware, sondern wie zum Beispiel von mir speziell angefertigte sind. Und das ist auch sehr kostspielig“, sagt er. So hat Pistor schon mal einen 1:8-Traktor für 34.000 Euro hergestellt. Neben ihm gibt es nur noch eine Handvoll Modellbauer in Deutschland. Ein Club, Verein oder Verband steckt nicht dahinter.

Pistor selbst ist Quereinsteiger, hat erst vor zehn Jahren mit dem Modellbau angefangen. Mittlerweile ist er in Deutschland der Spezialist für die Bereifung. Unter der eigenen Marke PiMo-Tyres vertreibt er über 280 verschiedene Reifen, die er eigenhändig im Dachgeschoss über seiner Werkstatt anfertigt.

„Wenn es mich mal nicht mehr geben würde, hätten viele Szene-Freunde ein großes Problem“, sagt Pistor. Wie er darauf kommt? 90 Prozent der Reifen auf den Modellen, die am 7. August in Schellbach zu sehen sind, stammen von ihm.