Mit welcher Aufnahme Kaynaer bei den Foto-Oscar in Los Angeles punkten konnte

Zum zweiten Mal nahm Uwe Winkler erfolgreich am Foto-Oscar in Los Angeles teil. Womit er Jury überzeugen konnte.

Nissma/MZ - Es war an einem Tag im Lockdown-Frühjahr in diesem Jahr. Der gebürtige Kaynaer Uwe Winkler drehte wie so oft, wenn er seinen betagten Vater in dem kleinen Sporaer Ortsteil Nißma besucht, eine Joggingrunde rund um sein einstiges Heimatdorf.