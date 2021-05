Mit Schotter gegen die Absenkung

Die Mitarbeiter vom Perner-Spezialtiefbau aus Delitzsch stabilisieren den Untergrund bis in rund acht Meter Tiefe.

Muschwitz - Die Brücke über die Grunau wird bis zur Übergabe der Verbindungstrasse von Hohenmölsen zur Autobahnauffahrt bei Starsiedel fertig sein. Hier fanden in den letzten Wochen zusätzliche Arbeiten statt, weil es neben der Brücke Absenkungen gegeben hatte. Dafür reichte das zur Verfügung stehende Geld, wie Christoph Karger als Fachbereichsleiter für Technik der Stadt Hohenmölsen sagt. Er ist verantwortlich für die sechs Kilometer lange Trasse. Das Absacken hatte sich bereits im Sommer des vergangenen Jahres gezeigt und zum Ende des Winters gab es Setzungserscheinungen von rund fünf Zentimetern.

Karger äußerte, dass es vor Baubeginn in unregelmäßigen Abstände Bohrungen bis in rund acht Meter Tiefe gegeben habe. „An diesen Stellen war der Baugrund laut Gutachten tragfähig“, sagt der Fachmann. Dennoch gab es die Setzungserscheinungen auf einer Länge von 20 Metern. Die Brücke über die Grunau mit ihren Spundwänden selbst blieb hingegen stabil. Monatelang habe man die Absenkung beobachtet, die nach einem halben Jahr eben jene fünf Zentimeter betragen hat. Danach wurde noch einmal der Untergrund mit weiteren Bohrungen untersucht. Ein Gutachten der Steinbacher- Consult GmbH Lützen empfahl wegen der besseren Standfestigkeit des Baugrundes im Brückenbereich die Stabilisierung durch verdichteten Schotter, der von einem sogenannten Geogitter ummantelt ist. Diese „Pfähle“ reichen bis in eine Tiefe von rund acht Meter. Der Fachmann spricht von Rüttelstopfsäulen.

Insgesamt werden hier knapp 25 Millionen Euro investiert

Christoph Karger verweist aufs alte Bergbaugebiet, das den Fachleuten alles abgefordert hätte. Er erwähnt die Kohlebahnbrücke und die Straße vom Abzweig Wuschlaub in Richtung Hohenmölsen. Auch hier habe man es mit Auswirkungen durch den Bergbau zu tun. „Wir tun jedenfalls alles, damit wir nicht so etwas erleben wie nach dem Bau der Autobahn 20.“ Die war einst zwischen Rostock und Stralsund abgesackt.

Karger sagt daneben, dass die Übergabe der Trasse für den 31. August geplant ist. Für ihn ist es das größte Bauprojekt in seinem Berufsleben. Insgesamt werden hier knapp 25 Millionen Euro investiert. 19,6 Millionen kommen vom Land und der Rest von der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft Mibrag. (mz)