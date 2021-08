Mit der Schließung des Backshops endet eine lange Tradition in Kretzschau

Kretzschau/MZ - Zwei lachende, aber wenn, dann nur ein kleines weinendes Auge haben Monika Matz am vergangenen Sonnabend begleitet. Nach 24 Jahren hat sie unter großer Anteilnahme der Bevölkerung ihren Backshop in der Mittelstraße in Kretzschau für immer geschlossen. „Es war eine schöne Zeit. Aber irgendwann muss dann auch mal Schluss sein, wenn man noch was von der Rente haben will“, sagt die 65-Jährige.

Große Anteilnahme für die Entscheidung in den Ruhestand zu gehen

Dabei denkt sie auch an ihren Mann Baldur, der mit seinen 72 Jahren täglich mit im Laden war und tatkräftig geholfen hat. Außerdem wartet Unerledigtes im Haus und Garten, sowie die pflegebedürftige Mutter. „Die Anteilnahme war schon sehr groß, aber alle hatten Verständnis für diesen Schritt“, meint Matz. Schon am Freitag gab es die ersten Abschiedsgrüße in form von Pralinen, Sekt, persönlichen Dankeskarten und vor allem Blumen in Hülle und Fülle.

Aus dem Kindergarten, den sie von Beginn an persönlich beliefert hatte, kam ein großes selbstgemaltes Bild. „So ganz bin ich ja nicht weg. Ich werde immer noch die eine oder andere Torte zu Hause auf Bestellung backen. Das kam immer besonders gut an“, so die Kretzschauerin.

Neue Chance für die langjährige Mitarbeiterin

Diesbezüglich wird sie auch ihre Nachfolgerin unterstützen. Aber nicht an dem Standort in der Mittelstraße, sondern in der ehemaligen Volksbank-Filiale in der Hauptstraße. Dort hatte Annett Markus nur einen Tag später am Sonntag ihren Back- und Geschenkeshop eröffnet. „Ich freue mich, dass das geklappt hat und wir in Kretzschau weiterhin so einkaufen können“, meint Matz.

Eine Postannahme wird es genauso auch hier geben, wie Zeitungen und Zeitschriften. Vielleicht bekommt ihre langjährige Mitarbeiterin Constanze Hecht, die sie stundenweise beschäftigt hatte, hier eine neue Chance. Zumindest wandert die Leuchtreklame vom alten zum neuen Backshop. „Aber natürlich mit einem neuen Schriftzug, den wieder mein Sohn Matthias gestalten wird“, erklärt Monika Matz.

Annett Markus eröffnete ihren Back- und Geschenkeshop. Foto: René Weimer

„Alles muss raus“

1997 hat die gelernte Bauzeichnerin nach Tätigkeiten im Stahlwerk Kretzschau und im Hydrierwerk in Alttröglitz als Angestell-te der Bäckerei Pöhner aus Groitzsch eine neue Aufgabe gefunden. Als diese 2006 ihre Filiale schließen wollte, übernahm Matz einfach und machte sich selbstständig. Für ihren Mut wurde sie mit dem Zeitzer Existenzgründerpreis „Michael“ belohnt.

Diese Plakette wird sie als eine der wenigen Sachen mitnehmen. Ansonsten lautet das Motto „Alles muss raus.“ Die große Verkaufstheke, die Stehtische und Regale will sie gern an Interessenten abgeben. „Vielleicht kann ich die Theke aber auch einem Geschäft in der Eifel, das vom Hochwasser geschädigt ist, spenden. Die ist ja noch völlig in Ordnung“, meint Matz.

Mit der Schließung des Backshops endet auch eine lange Tradition in Kretzschau

Während sie die Möbel gern abgibt, werden ihr die Erinnerungen wohl noch lange erhalten bleiben. „Mein Shop war auch immer so etwas wie ein Klatsch- und Tratschtreff im Dorf. Das wird schon fehlen“, sagt Monika Matz. Die vielen Gespräche mit den Kunden, die Häppchen-Platten für die hiesige Gastronomie, die speziellen Torten teilweise mit Motiven oder auch das Süppchen für die Postfrau sind so persönliche Sachen, die sie wohl ein bisschen vermissen wird.

Mit der Schließung des Backshops endet auch eine lange Tradition in Kretzschau. Denn in dem Haus in der Mittelstraße gab es schon seit den 1930er Jahren einen kleinen Tante Emma-Laden. „Ich kann mich noch erinnern, wie ich als Kind durch die Regalreihen gegangen bin“, erzählt die 65-Jährige. Wie das Gebäude, welches ja als Mischhaus ausgewiesen ist, weiter genutzt wird, weiß sie nicht. Aber einen neuen Laden wird es sicher hier nicht mehr geben.