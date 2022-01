Mindestens neun Verletzte bei Glätte-Unfällen

Bei einem Unfall auf der A9 nahe der Anschlussstelle Weißenfels wurde am Donnerstagabend eine Person verletzt. Auf glatter Fahrbahn war ein Pkw gegen eine Leitplanke gefahren, von dieser abgeprallt und mit einem weiteren Pkw kollidiert. Ein Sattelzug krachte in diese Unfallstelle hinein.

Weißenfels/Zeitz/MZ/ank/ahr/mit - Schneefall und Glätte haben ab Donnerstagnachmittag den Straßenverkehr im Burgenlandkreis sowie auf der A9 behindert. Nach ersten Informationen der Polizei haben sich im Zeitraum von 16 bis etwa 22 Uhr in der Region rund 30 Verkehrsunfälle ereignet. Bei mehreren Karambolagen auf der A9 nahe Weißenfels wurden den Angaben zufolge dabei insgesamt neun Personen verletzt, vier davon schwer.

Karambolage mit acht Fahrzeugen

So waren gegen 19.45 Uhr auf der A9 in Höhe des Weißenfelser Ortsteils Langendorf insgesamt acht Fahrzeuge an einem Verkehrsunfall beteiligt. Vier Personen wurden dabei schwer, zwei leicht verletzt. Der genaue Unfallhergang war zu nächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.

21.000 Euro Sachschaden

Gegen 21.50 Uhr hatte auf der A9 ein Lkw nahe der Anschlussstelle Weißenfels die Fahrspur gewechselt, ohne dies anzuzeigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Fahrerin eines Pkw ausweichen, kam bei winterlichen Straßenverhältnissen ins Schleudern, kollidierte anschließend mit der Mittelleitplanke und blieb im linken Fahrstreifen stehen. Die Autofahrerin wurde verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 21.000 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer verließ den Unfallort ohne anzuhalten.

Ebenfalls hoher Sachschaden (rund 16.000 Euro) war bei einem Unfall auf der A9 gegen 21.40 Uhr ebenfalls nahe der Anschlussstelle Weißenfels entstanden: Eine Pkw-Fahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der Fahrer eines Pkw VW zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin des ersten Wagens wurde verletzt.

Auch am Freitagmorgen herrschte auf den Straßen im Burgenlandkreis verbreitet Glätte, wie hier auf der B176 zwischen Pettstädt und Weißenfels. Foto: Andrea Hamann-Richter

Sattelzug kracht in Unfallstelle

Bereits gegen 20.15 Uhr war nahe der Anschlussstelle Weißenfels auf der A9 ein Pkw bei winterlichen Witterungsverhältnissen von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gefahren, von dieser abgeprallt und mit einem anderen Pkw kollidiert. Diese Gefahrensituation erkannte der Fahrer eines Sattelzugs zu spät und fuhr in die Unfallstelle hinein. Eine Person wurde verletzt.

Lkw rammt geparkte Pkw

Jenseits der Autobahn kam es laut Polizei im Burgenlandkreis von Donnerstagabend bis Freitagmorgen glättebedingt ebenfalls zu mindestens 24 Verkehrsunfällen und damit verbundenen Behinderungen. So kam in der Merseburger Straße in Weißenfels gegen 21 Uhr ein Lkw-Sattelzug stadteinwärts von der Fahrbahn ab und rammte zwei parkende Pkw. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Wegen der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Behinderungen. Personen seien bei allen Vorfällen nicht verletzt worden und es blieb bei Blechschäden.