McPiks: Burgenlandkreis will Skeptiker mit Burgern und Pommes von Spritze überzeugen

Jenny Leutbecher tritt aus der Tür des McDonalds-Restaurants in Zeitz, in der Hand hält sie eine Pappschachtel. Der Inhalt: ein saftiger Burger, in den Leutbecher (20) gleich hineinbeißen wird. Spendiert hat ihn der Burgenlandkreis. Neben Leutbecher parkt ein weißer Bus direkt vor der Filiale der Schnellimbiss-Kette. Im Impfbus des Kreises gibt es an diesem Abend die Spritze gegen das Coronavirus - und als Belohnung einen Gutschein für den Burger-Brater. Wert: 7,39 Euro.

