Mann sägt in Naumburg Zigarettenautomaten ab und flüchtet auf Fahrrad

Naumburg - Nach einem Zeugenhinweis rückte am Montagabend eine Polizeistreife in Naumburg zum Mönchshof aus, wo ein Mann mit Werkzeugen an einem Zigarettenautomaten rumhantiere. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Mann den Automaten vom Standfuß abgesägt hatte und mit einem Fahrradanhänger abtransportieren wollte.

Als er die Polizisten erblickte, ergriff er auf einem Fahrrad die Flucht. Schon nach wenigen Metern stürzte der Tatverdächte und konnte vorläufig festgenommen werden. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,7 Promille, auch ein Drogenschnelltest war positiv. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet. (mz)