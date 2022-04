Lützen schnallt den Gürtel enger: Wo die Stadt sparen will

Lützen/MZ - Die Stadt Lützen kämpft mit knappen Kassen: Der Nachtragshaushalt 2021 wurde im Stadtrat am Dienstag mit knapper Mehrheit beschlossen. Wegen der angespannten Finanzlage werden einige geplante Investitionen in mehreren Ortsteilen auf die lange Bank geschoben. Bereits begonnene Bauprojekte werden teurer. In der Ratssitzung stand erneut die Finanzierung der Freien Gesamtschule (FGS) zur Debatte.