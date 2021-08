Leopard verletzt Frau im Burgenlandkreis - Katwarn verbreitet falsche Meldung über entlaufenes Tier

Wangen/MZ - Eine Raubkatze hat am Dienstagnachmittag in Wangen eine Frau verletzt. Wie der Sprecher des Burgenlandkreises Steven Müller-Uhrig bestätigte, handelte es sich bei dem Tier um einen Leoparden. Dieser lebte nach MZ-Informationen in einer Einrichtung für frühere Showtiere. Dort hat sich auch der Angriff zugetragen. Zum genauen Ablauf und zur Schwere der Verletzungen, wollte Müller-Uhrig auf Nachfrage nichts sagen.

Die Meldung, dass das Tier entlaufen sei, stellte sich als falsch heraus. Diese war im Burgenland- und im Saalekreis über die Warnapp Katwarn verbreitet worden, zusammen mit der Aufforderung an die Bürger, zu Hause zu bleiben und die Türen zu verschließen. Müller-Uhrig betonte am frühen Abend jedoch: „Das Tier war nie ausgebrochen. Es gibt keine Gefahr für die Bevölkerung.“ Sicherungskräfte seien vor Ort.