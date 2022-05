Leichenfund: Bootsfahrer entdeckt toten Mann an der Saale in Weißenfels

An der Saale in Weißenfels hat ein Bootsfahrer am Dienstagnachmittag einen Leichnam entdeckt.

Weissenfels/MZ - An der Saale in Weißenfels hat ein Bootsfahrer am Dienstagnachmittag einen Leichnam entdeckt. Wie die Polizei-Inspektion am Dienstagabend mitteilte, ist der leblose Körper eines Mannes in der Nähe der Beuditzmühle gefunden worden.

Zur Identität des Toten gebe es nur Hinweise, geklärt sei sie noch nicht, so die Polizei.