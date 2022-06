Könnte Starsiedel eine Umgehensstraße bekommen?

Im Beisein von Ministerpräsident Reiner Haseloff (3 v.r.) wurde die neue Verbindungsstraße am Montag in Hohenmölsen offiziell eingeweiht.

Hohenmölsen/MZ - Der Himmel weint an diesem Montagnachmittag über Hohenmölsen - dabei ist der Anlass doch ein sehr erfreulicher: Im Beisein von Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) und weiteren Gästen aus Politik und Wirtschaft wird die neue Schnellstraße zwischen Hohenmölsen und Lützen feierlich eröffnet. Laut Mibrag-Geschäftsführer Armin Eichholz, einer der Gäste, kann das schlechte Wetter aber auch ein gutes Zeichen sein.

Feierliche Einweihung der Schnellstraße zwischen Hohenmölsen und Lützen

Denn: Regen bei Hochzeiten, so sagt man, soll dem Ehepaar Glück bringen und vielleicht lasse sich diese Weisheit auf die Städte Lützen und Hohenmölsen übertragen, die durch die sechseinhalb Kilometer lange Schnellstraße nun enger verbunden sind. Für Hohenmölsen bedeutet die Verbindungsstraße, die ab Dienstag befahrbar ist, aber auch eine bessere Anbindung an die Autobahn, über die man bis nach Spanien oder zum Ural fahren könne, wie Haseloff sagt.

Für den Ministerpräsidenten ist der 27 Millionen-Euro-Bau ein Zeichen dafür, „dass wir auf das Revier setzen und um zu zeigen, dass dieses eine gute Perspektive haben wird“, so Haseloff mit Blick auf den kommenden Ausstieg aus der Braunkohle und dem daraus resultierenden Strukturwandel. Damit die Region attraktiv bleibt, brauche es Straßen wie diese, um die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben, meint die Staatssekretärin des Bundesverkehrsministeriums und wohl künftige Landesinnenministerin, Tamara Zieschang (CDU). „Diese Straße ist ein Signal für den Strukturwandel“, sagt sie.

Neue Schnellstraße sorgt für höhere Verkehrsbelastung für die Bewohner von Starsiedel

Ein Signal, das nach Auffassung von Lützens Bürgermeister Uwe Weiß (SPD) aber noch verstärkt werden muss. Beim Fest der Begegnung am Sonntag, als die Kommunen gemeinsam mit Bürgern die neue Straße feierlich eingeweiht haben, machte Weiß bereits klar, sich für eine Ortsumfahrung für Starsiedel einsetzen zu wollen. Dieser Forderung verleiht der Lützener Rathauschef am Montag noch mal Nachdruck.

Denn: So wichtig die Verbindungsstraße für Hohenmölsen ist, sie sorgt auch für eine höhere Verkehrsbelastung für die Bewohner von Starsiedel, durch deren Ort der Verkehr verstärkt rollen wird, wenn Fahrzeuge von der Verbindungsstraße zur Autobahn wollen und umgekehrt. „Das haben wir auch nicht verschwiegen“, sagt Weiß. Was die Nutzung der neuen Schnellstraße betrifft, gibt es laut Haseloff Prognosen, dass diese pro Tag wohl von etwa 4.400 Fahrzeugen befahren werden wird.

Verbindungsstraße ohne Ortsumgehung für Starsiedel nur ein Stückwerk bleiben

Die Einweihung der neuen Straße dürfe also nur ein Anfang sein, so Weiß. „Unsere Einwohner erwarten von uns, dass die vorhandene Kreisstraße durch Starsiedel und die Landesstraße zur A38 erneuert oder ertüchtigt werden. Sollte sich das zu erwartende Verkehrsaufkommen bestätigen, muss eine Umgehungsstraße für Starsiedel in die Planungen aufgenommen werden“, so Weiß. Deutliche Worte findet der Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben (SPD), der sich in einer Pressemitteilung zu der Thematik äußert und findet, dass die Verbindungsstraße ohne Ortsumgehung für Starsiedel nur ein Stückwerk bleiben wird.

„Niemand zweifelt ernsthaft an der Notwendigkeit einer Ortsumgehung für Starsiedel. Ohne diese werden lediglich die Verkehrsprobleme von Hohenmölsen gelöst, jedoch die von Starsiedel verschärft.“ Deshalb müsse das Land nun mit den Planungen für den Bau einer Umgehung für Starsiedel beginnen. „Ich hätte mir gewünscht, dass der Ministerpräsident auch dazu ein paar Worte in seiner Rede verliert“, so Erben.