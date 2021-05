Könnte das alte Kreischauer Wirtshaus wieder ein Kulturort werden?

Ein Leipziger ersteigert ein altes Gasthaus und will in Kreischau Kultur etablieren. Was ein Wirtsehepaar noch aus der Vergangenheit zu erzählen hat.

Kreischau - 30 Jahre hat die Kreischauer Gaststätte samt Saal leer gestanden. Nun hat sie wieder einen neuen Eigentümer. Für den Leipziger Matthias Bremke war es ein echtes Schnäppchen. Er hat bei der Zwangsversteigerung im Weißenfelser Amtsgericht auch für das gegenüberliegende Grundstück mit seiner Scheune geboten, aber letztlich einem anderen den Vortritt gelassen, der dort ein Eigenheim bauen will.

Bremke ist in der Kulturszene in Leipzig kein Unbekannter und Inhaber des Revue-Theaters „Am Palmengarten“. In Kreischau könnte er sich eine weitere Kultureinrichtung in ländlicher Umgebung vorstellen. Er sagt aber auch, dass er dafür gegenüber Parkplätze gebraucht hätte. „Ich wollte aber einer jungen Familie keine Steine in den Weg legen.“ Ob er das Objekt nun teilweise oder ganz abreißt und alles neu baut, steht noch nicht fest. Nutzen will er den Gasthaus-Standort aber, wie er sagt.

Bärbel und Dietmar Jacob waren hier die letzten Wirte. Ursprünglich war der Pobleser Betriebs-, Mess-, Steuer- und Regeltechniker, sie kam aus Stößwitz und war Chemiefacharbeiterin. Der inzwischen 69-Jährige sagt: „Wenn der Jugendclub Discos organisierte, hat der Eintritt damals 1,60 bis 2,10 Mark gekostet.“ Dann hing eines Tages ein Aushang am Konsum-Lebensmittel-Geschäft und er kam ins Überlegen. Immerhin hatte er öfter mal wegen seiner langen Haare Zoff mit dem Meister.

1975 fiel der Startschuss: Keine strenge Trennung zwischen Küche und Tresen

Schließlich hat er sich bei der Handelsorganisation (HO) beworben und bekam einen Arbeitsvertrag. Zunächst wurde alles renoviert und im Januar 1975 fiel der Startschuss. Kurze Zeit später sattelte auch seine ein Jahr jüngere Frau um. Eine strenge Trennung zwischen Tresen und Küche gab es nicht. Da wechselte sich das Paar ab, füllte das Bier in die Gläser oder bereitete Braten, Bauernfrühstück, Ragout fin und Soljanka zu. Jacobs legen ein Gästebuch auf den Tisch.

Der erste Eintrag vom Hausfasching der Jugend mit Fotos stammt aus dem Jahr 1984 und der letzte erinnert in Reimform an eine Jugendweihe vom 19. Mai 1990. Verewigt wurden in den letzten Jahren der DDR Einschulungen, Weinabende, Hochzeiten mit Bild, aber auch Ehejubiläen. Tanz gab es bei der Weihnachtsfeier der Muschwitzer Brigade der Milchviehanlage. Gefeiert wurde vom Demokratischen Frauenbund DFD, bei Geburtstagen, einen Abend des Jagdkollektivs Großgrimma gab es und das Kollektiv des Stahlbaus Profen kam. Nicht mal zur Hälfte ist das Buch gefüllt.

Bärbel und Dietmar Jacob am verschlossenen Gasthaus. An der Laterne rechts oben sind die Buchstaben HOG für HO-Gaststätte zu lesen. Foto: Holger Zimmer

Preise waren moderat

Zeitweilig kamen die Traktoristen der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft während der Frühstückspause, andere nahmen mittags das sogenannte Stamm-Essen zu sich. Die Discotheken Meteor, Apollo, Galaxis und das noch heute beliebte Orion legten auf. An drei Tagen war Jugenddisco und Sonntag waren die Jüngeren an der Reihe. „Der Saal war zwar nicht immer voll, aber bei Orion schon“. Bis zu 200 Gäste füllten dann den Saal. „Es war Schwerstarbeit bis gegen vier oder fünf Uhr morgens, bis alles in Ordnung gebracht war“, sagt Frau Jacob. Und die Zeche musste im Kopf ausgerechnet werden.

Die Preise waren moderat. Das Viertelliterglas Weißenfelser Pils gab es für ganze 49 Pfennige. Das kleine Glas Likör kostete 45, Doppelkorn 67 Pfennige. Dann gab es den Bols aus der Bundesrepublik, der für 1,50 Mark zu haben war. Einfach war es aber nicht, zum Beispiel an zusätzliche Pfirsichbüchsen ranzukommen. Da musste man schon mal selbst in die Spur gehen.

Eine im Gästebuch gemalte Erinnerung an einen Polterabend Foto: Holger Zimmer

Jahre in der Gaststätte waren die schönste Zeit

Auch die Arbeitsbedingungen waren nicht einfach. Neben einem Elektroherd wurde bei vollem Haus auch ein Kohleofen genutzt. Außerdem gab es zunächst nur Plumpsklos. Wassertoiletten wurden erst Anfang der 1980er Jahre eingebaut, als auch der Saal eine Heizung und eine neue Bühne bekam. Aber 1991 war dann dennoch Schluss.

Die HO wurde abgewickelt und Jacobs mussten umsatteln. Er hatte eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und wurde dann Klempner. Sie machte einen Abschluss zur Einzelhandelskauffrau, ehe sie ihre Mutter gepflegt hat. Heute bezeichnen Jacobs die Jahre in der Gaststätte als ihre schönste Zeit. (mz)