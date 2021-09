Kitas in Hohenmölsen erhalten schnelleres Internet

Kitas in Hohenmölsen erhalten Breitbandausbau.

Hohenmölsen/MZ - In Hohenmölsen werden derzeit alle Kindertageseinrichtungen und Ortsfeuerwehren der Stadt an schnelleres Internet angeschlossen. Darüber informierte Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) vergangene Woche den Stadtrat. Der Anschluss passiere im Zuge des Breitbandausbaus, der in den vergangenen Monaten im Stadtgebiet vollzogen worden ist.

Die Einrichtungen erhalten nun schnellere und leistungsfähigere Anschlüsse, auch der Bauhof in der Ernst-Thälmann-Straße und das Bürgerhaus sollen vom schnellen Internet profitieren. Verzögerungen gibt es derweil beim Rathaus. Dort müssen laut Haugk noch Nachbesserungen bei Erdarbeiten erfolgen, wohl wurde das Glasfaserkabel nicht richtig oder nicht ausreichend verlegt.

Sobald diese Arbeiten beendet sind, werden auch die Verwaltungsmitarbeiter im Rathaus am Markt über schnelleres Internet verfügen. Neben schnelleren Arbeitsprozessen verspricht sich der Bürgermeister davon auch kürzere Wartezeiten für Bürger bei Anliegen aller Art. „Zudem schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass die Leute bei uns perspektivisch digital Anträge stellen können“, sagte Haugk der MZ.