Hohenmölsen - In dieser Woche soll entschieden werden, ob der Hohenmölsener Herbstmarkt in diesem Jahr nun stattfinden kann oder nicht. Wie Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) jüngst dem Stadtrat mitteilte, soll es am Mittwoch eine finale Beratung geben, bei der eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Entscheidung naht: Kann Herbstmarkt in Hohenmölsen 2021 wieder stattfinden?

Bisher hat man sich damit noch Zeit gelassen und ein Ja oder Nein immer wieder vertagt. Der Grund: Die Stadt wollte die weitere Pandemieentwicklung und Verordnungen abwarten. Doch die Zeit drängt. Je später es eine Entscheidung gibt, desto schwieriger wird es für die Stadt und Vereine, das traditionelle Volksfest, das stets in der ersten Septemberwoche stattfindet, vorzubereiten.

Doch auch wenn sich die Stadt nun entschließt, einen Herbstmarkt durchzuführen, wird dieser sicher nicht den Charakter von vor Corona haben. Dies lasse die gegenwärtige Pandemie-Situation nicht zu. Es werde alternative Ideen brauchen, kündigte Haugk an. Im vergangenen Jahr gab es statt des Herbstmarktes nur einen „Mölsener Rummel“ auf dem Franz-Spiller-Platz. Das zweite Hohenmölsener Volksfest, der Frühlingsmarkt, fiel derweil im vergangenen und auch in diesem Jahr komplett aus. (mz)