Kachelmann und Haseloff nehmen Wetterstation in Naumburg in Betrieb

Winzer Lukas Herzer (v.l.n.r.), Meteorologe Jörg Kachelmann sowie Reiner Haseloff (CDU) stehen am Regenmesser einer Wetterstation. In einem Weinberg der Anbauregion Saale-Unstrut wurde eine neue Messeinrichtung in Betrieb genommen

(Foto: dpa)