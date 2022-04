Ärger um Temposünder Ist der Elsterradwanderweg in Großosida für Radfahrer zu gefährlich?

In Großosida verläuft der Elsterradwanderweg entlang der Hauptstraße. Obwohl das gefährlich sein kann, ist eine Lösung nicht in Sicht. Was der Kreis zu der Problematik sagt.