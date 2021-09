Industriekultur im Burgenlandkreis unter einem Dach?

Zeitz/Weissenfels/MZ - Der Herrmannschacht in Zeitz, das Bergbaumuseum in Deuben und dazwischen die ehemalige Schachtanlage Paul II: Sie alle zeugen von der langjährigen und vielfältigen Bergbau- und Industriekultur im Burgenlandkreis. Wenn es nach Landrat Götz Ulrich (CDU) geht, könnten diese und weitere Einrichtungen als Standorte eines „Bergbaumuseum Mitteldeutschland“ zusammengefasst und unter das Dach einer neu zu schaffenden Betreibergesellschaft gestellt werden. Er könne sich eine Struktur wie bei der Arche Nebra und dem Sonnenobservatorium Goseck vorstellen, die von der kreiseigenen Gesellschaft „Kulturbetriebe Burgenlandkreis“ betrieben werden.

Hintergrund seines Vorschlags, den der Landrat am Montag im Strukturwandelausschuss des Kreistages geäußert hat, sind „die Folgekosten, die nicht ohne sind“. Bereits jetzt erreichten die Kreisverwaltung Hilferufe der Vereine, die das „nicht mehr lange alleine stemmen“ können, so Götz Ulrich. Außen vor sollen sie bei der Schaffung einer Betreibergesellschaft aber auch nicht sein. Sie sollen „mithelfen, so weit ihre Kräfte reichen“. Zudem wolle der Landrat „alle Bergleute einbeziehen“.

Der Vorschlag stieß im Ausschuss auf großen Zuspruch. „In einigen Jahrzehnten wird keiner mehr wissen, was ein Brikett ist, deshalb ist es wichtig, dieses für unsere Region so wichtige Wissen zu erhalten“, merkte etwa Andy Haugk (parteilos) an. Der Hohenmölsener Bürgermeister konnte aus eigener Erfahrung bestätigen, dass „die Vereine nur selten in der Lage sind, das alles finanziell und personell zu schultern“. Doch betonte auch er, dass diese „mit im Boot sitzen“ müssen.