Im Mai soll Bau vom Autohof bei Oberkaka starten

Oberkaka - Im Mai sollen die Arbeiten für ein geplantes Autoreisecenter im Gewerbegebiet „Zeitzer Straße“ vor den Toren des Meineweher Ortsteils Oberkaka starten. Darüber informierte Bürgermeister Manfred Kalinka (parteilos) den Gemeinderat auf seiner Sitzung am Dienstagabend. Aber es war nicht nur alleine diese Information, die das Thema erneut auf die Tagesordnung der Ratssitzung brachte. Vielmehr ging es um eine Vereinbarung zwischen dem Investor, der ARC Naumburg-Unterkaka GmbH, und der Gemeinde im Zusammenhang mit einer weiteren Erschließungsstraße. Die benötigt der Investor für sein acht Hektar großes Gelände.

Die Gemeinde sieht sich aber finanziell nicht in der Lage, eine solche zu bauen geschweige denn für deren Unterhalt aufzukommen oder aber den Winterdienst oder die Straßenreinigung abzusichern. Für die Kosten der Erschließungspiste auf seinem Gelände will der Investor selbst aufkommen. Auch die künftige Unterhaltung sowie den Winterdienst und die Straßenreinigung würde der Investor übernehmen, so sieht es die Vereinbarung vor. Im Gegenzug soll die Straße durch die Gemeinde als öffentliche Straße gewidmet werden. Würde dies nicht passieren, wäre die Straße nicht für die Allgemeinheit nutzbar. Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich für die Vereinbarung.

Geplant sind zudem eine Lkw-Waschanlage, eine Tankstelle sowie ein Hotel

Die ARC-GmbH plant bei Oberkaka 100 Parkplätze für Lkw sowie 93 für Pkw - davon vier Behindertenparkplätze sowie 24 Elektroladeplätze - zu errichten. Zudem sollen Stellflächen für Pkw mit Anhänger, sowie Busse entstehen. Geplant sind zudem eine Lkw-Waschanlage, eine Tankstelle sowie ein Hotel und daran angeschlossene gastronomische Einrichtungen. Auf knapp einem Hektar der Fläche will der Investor zudem eine Photovoltaikanlage bauen. Ebenso sind Grünflächen geplant. Insgesamt wird von einer Investition im zweistelligen Millionenbereich ausgegangen.

Nun hofft die Gemeinde, dass es ab Mai auf dem Gelände zwischen Autobahn und Oberkaka vorangeht. Im Frühjahr 2020 fanden auf dem Areal bereits erste archäologische Grabungen statt, die noch fortgesetzt werden müssen, bevor es an die eigentlichen Bauarbeiten geht. Im Herbst 2020 hatte die Gemeinde bereits 350.000?Euro investiert um eine erste Erschließungsstraße auf das Gelände zu errichten. (mz/Iris Richter)