Hohenmölsen ist „darauf angewiesen, Konsolidierungsmaßnahmen zu finden“

Hohenmölsen/MZ/tos - In Hohenmölsen sind die Planungen für den Haushalt im kommenden Jahr im vollen Gange. Laut Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) werden in Kürze Vorberatungen stattfinden, bei denen es um mögliche Investitionsvorhaben und Reparaturen - etwa in städtischen Gebäuden - gehen wird, die 2022 in Angriff genommen werden sollen. Wie schon in den vergangenen Jahren wird der Hohenmölsener Haushalt nicht ausgeglichen sein - heißt: Ausgaben sind höher als Einnahmen. „Deshalb sind wir nach wie vor darauf angewiesen, weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu finden“, sagte Haugk jüngst dem Stadtrat. Bereits seit zwei Jahren ist die Stadt Hohenmölsen gezwungen, solche Maßnahmen der Kommunalaufsicht zu präsentieren, die Einnahmen erhöhen und Kosten senken sollen. In diesem Jahr wurden unter anderem die Kita-Gebühren erhöht (die MZ berichtete).

Indes hat der Stadtrat einstimmig den Nachtragshaushalt für 2021 beschlossen. Dieser ist notwendig, weil Bauvorhaben wie das neue Feuerwehrgerätehaus in Granschütz und die Sanierung des Volkshauses in Taucha insgesamt 1,5 Millionen Euro mehr kosten werden als veranschlagt.