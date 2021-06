Hobbygärtner der Region präsentieren ihre grünen Parzellen

Wie in den vergangenen Jahren präsentieren Hobbygärtner der Region ihre grünen Parzellen. Was es an diesem Sonntag alles zu bestaunen gibt.

Sibille Martin aus Taucha präsentiert ihren Gästen am Sonntag unter anderem ihren neuen Barfußpfad in ihrem Garten.

Taucha - Zum dritten Mal nimmt Sibille Martin nun schon am Tag der offenen Gärten teil und diesmal will sie ihren Gästen wieder etwas Neues präsentieren. Ihren Garten schmückt seit Kurzem ein Barfußpfad, bestehend aus kleinen Holzteilen, Lavagranit, groben Steinen und Sektkorken. Gern dürfen die Gäste den Pfad am Sonntag ausprobieren und barfuß überqueren, sagt die Seniorin aus Taucha.

Auch in diesem Jahr findet er also statt, der Tag der offenen Gärten, bei dem Privatpersonen ihre Kleinode einen Tag lang für Besucher öffnen und ihnen einen Blick in ihre grünen Paradiese werfen lassen. Das Pandemie-Geschehen hat es hier gut gemeint mit den Gartenfreunden, denn aufgrund niedriger Inzidenzen und Infektionszahlen kann die Veranstaltung am Sonntag kurzerhand doch noch stattfinden. Sibille Martin hat selbst auch erst am vergangenen Wochenende erfahren, dass es grünes Licht für den Tag der offenen Gärten gibt, an dem sich 13 Hobbygärtner aus der Weißenfelser und Zeitzer Region beteiligen werden.

„Es sind, bis auf wenige Ausnahmen, die Gärten dabei, die bereits seit Jahren mitmachen“

„Es sind, bis auf wenige Ausnahmen, die Gärten dabei, die bereits seit Jahren mitmachen“, sagt Mitorganisator Dietmar Gabler aus Hollsteitz bei Kretzschau. Aus dem Altkreis Weißenfels sind neben Sibille Martin noch Rosita Ulrici aus Trebnitz (Teuchern) dabei, die ihren Bauerngarten präsentiert - mit historischer Laube, Gemüsebeeten, Stauden und einem Gewächshaus für Sukkulenten und Kakteen - sowie Familie Kohlrausch aus Teuchern, die unter anderen einen kleinen japanischen Garten zeigt.

Sibille Martin will dagegen neben ihrem Barfußpfad auch ihren Nutzgarten der Öffentlichkeit präsentieren. Die Seniorin aus Taucha freut sich, dass der Tag der offenen Gärten trotz Corona wieder stattfinden kann. „Die beiden Male sind immer sehr schön gewesen und die Leute waren sehr interessiert. Ich mache das einfach gerne“, erklärt sie ihre Beweggründe für eine nun dritte Teilnahme an der Gartenschau.

Doch auch wenn sich das Pandemiegeschehen gerade zu beruhigen scheint, ohne Regeln geht es am Sonntag nicht. „Besucher sollten sich bei den Gartenbesitzern informieren, welche Festlegungen einzuhalten sind“, sagt Dietmar Gabler. Bei Sibille Martin ist ein Nachweis Pflicht, dass diejenige Person geimpft, genesen oder per Schnelltest frisch negativ getestet worden ist. (mz)

Diese Gärten können am Sonntag besucht werden

Am Sonntag findet der alljährliche Tag der offenen Gärten statt. Die Besuchszeit ist zwischen 10 und 18?Uhr angesetzt. Mit dabei sind:

Staudenparadies: Ingo und Kathrin Tröger, Pölziger Straße 78, 06712 Gutenborn (Heuckewalde)

Erholungsgarten: Familie Pöller, Lonziger Hauptstraße 45, 06712 Gutenborn (Lonzig)

Rosenparadies: Familie Lippold, Bröditzer Weg 9, 06727 Nonnewitz

Staudenparadies: Herr Cornelius, Südstraße 2, 06727 Nonnewitz

Bonsaigarten: Herr Langer, Bröditzer Weg 19, 06727 Nonnewitz

Erholungsgarten: Familie Patzer, Gleinaer Straße 7, 06729 Tröglitz

Staudengarten: Dietmar Gabler, Schenkenberg 68, 06712 Kretzschau (Hollsteitz)

Bienengarten: Ute Fischer, Schwöditzer Weg 44, 06712 Kretzschau (Hollsteitz)

Staudengarten: Familie Sparmann, Schneidemühlenberg 17, 06722 Wetterzeube

Garten-Räume: Familie Kohlrausch, Gartenstraße 14, 06682 Teuchern

Bauerngarten: Rosita Ulrici, Trebnitzer Dorfstraße 16, 06682 Teuchern (Trebnitz)

Erholungsgarten: Sibille Martin, Ranisweg 4, 06679 Taucha

Villa Neuhaus: Andreas Ham, Landstraße 2, 06712 Kretzschau (Salsitz) TOS