Herbstmarkt Hohenmölsen wird auch abgespeckt zum Erfolg

Hohenmölsen/MZ - „Endlich wieder Herbstmarkt!“, freute sich der 16-jährige Jan am Samstag auf dem Rummel auf dem Franz-Spiller-Platz, nachdem der Höhepunkt im Hohenmölsener Veranstaltungskalender im vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie entfallen musste. Auch in diesem Jahr war es kein offizieller Herbstmarkt. Nichtsdestotrotz haben Vereine und Schausteller am Wochenende einiges auf die Beine gestellt, so dass Jan „gar keinen großen Unterschied“ zu den sonstigen Herbstmärkten bemerkt habe. „Na klar, es ist alles nicht so eng zusammen, aber ansonsten ist doch alles wie immer“, ergänzte sein 15-jähriger Kumpel Christof.

Zünftiges Essen und Musik

Neben einer Entzerrung der einzelnen Veranstaltungen, die trotzdem alle in der Hohenmölsener Innenstadt und somit schnell fußläufig zu erreichen waren, sei der größte Unterschied gewesen, dass „wir in diesem Jahr leider keine Händler und Handwerker da haben“, und deshalb auch die Bezeichnung „Markt“ nicht angebracht gewesen wäre, sagte Martina Weber, Vorsitzende des Hohenmölsener Vereins „Drei Türme“. Doch wollte sich auch ihr Verein der Pandemie nicht geschlagen geben, weshalb er „ein kleines, aber feines“ Scheunenspektakel, so Martina Weber, in „Reinichens Gut“ organisiert hatte. Bedenken, dass es wegen der zeitgleich stattfinden Einschulungsfeiern am Samstag weniger Besucher nach Hohenmölsen schaffen, haben sich schnell zerschlagen. „Hier auf den Hof passen gut 250 Menschen, was wir auch ungefähr ausgeschöpft haben“, zeigte sich die Vereinsvorsitzende erfreut über die Anzahl der Besucher. Sie wurden bei Getränken und Speisen wie einem zünftigen Mutzbraten von der Musikgruppe des „Drei Türme“-Vereins, den „Krah-Kehlern“, musikalisch unterhalten.

Die Mitglieder des Vereins ?Drei Türme? unterhielten die jüngsten Besucher mit Märchen und die älteren mit mittelalterlicher Musik. (Foto: Martin Walter)

Großer Zuspruch für Spektakel

Deren Mitglied Dirk Bunda war ebenfalls „erfreut über den Zuspruch der Besucher“. So hätten einige Gäste danach gefragt, ob man das Scheunenspektakel nicht wiederholen und auch unabhängig von künftigen Herbstmärkten veranstalten könne. Ein Vorschlag, den die Vereinsmitglieder wohlwollend aufnahmen und sich darüber Gedanken machen wollen.

Viel los war das gesamte Wochenende auch auf dem Rummel mit seinen Fahrgeschäften, Essens- und Losbuden sowie im und um das Festzelt auf dem Hohenmölsener Marktplatz. Dort hatte der Reit- und Fahrverein Granschütz gemeinsam mit dem Hotel am Platz ein buntes Programm mit Live-Musik von DJ Udo, Disco Orion, dem Trio „Life + 1“ und den Osterfelder Bläsern organisiert.