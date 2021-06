Hagebau in Schleinitz baut um

Schleinitz - Bei der Firma Hagebau Logistik, zu der auch das Hagebau-Zentrallager in Schleinitz gehört, laufen gegenwärtig umfangreiche Umstrukturierungen. Betroffen davon ist vor allem der kaufmännische Bereich, der für alle fünf Hagebau-Standorte künftig am Firmensitz in Soltau zentralisiert werden soll. Für den Schleinitzer Standort bedeutet das, dass insgesamt 18 Arbeitsplätze im kaufmännischen Sektor abgebaut wurden.

„Alles wurde sozial verträglich und unter Mitwirkung des Unternehmensbetriebsrates gestaltet. Es wurden Schulungen wie Bewerbertraining für die Mitarbeiter angeboten. Und die meisten haben auch wieder Jobs gefunden“, sagt Standortleiterin Manuela Zingel-Gerber und freut sich für die Mitarbeiter, weil auch langjährig Beschäftigte von den Kündigungen betroffen waren.

„Wir werden auch weiterhin den regionalen Fokus nicht verlieren“

Mit der Zentralisierung sollen nun Kundenservice, Bestellung und Beschaffung auf die Firmenzentrale konzentriert und von dort aus einer Hand abgearbeitet werden. Auch das Online-Geschäft werde nun von der Firmenzentrale in Eigenregie gesteuert. Man könne so im operativen Geschäft schneller und effektiver reagieren. „Wir haben da ein bisschen die Zeit verschlafen. Andere Unternehmen sind da bereits weiter. Doch diese Zentralisierung bedeutet nicht, dass wir die Regionalstruktur verlassen. Wir werden auch weiterhin den regionalen Fokus nicht verlieren“, macht Geschäftsführer Gerritt Höppner-Tietz deutlich. Der Standort Schleinitz sei in keiner Weise gefährdet, betont er.

Gerade das Zentrallager in Schleinitz sei der modernste Standort des Unternehmens und zudem der einzige in den neuen Bundesländer. „Er ist zudem der beste und wirtschaftlichste Standort, weil er sehr gut geführt ist“, so Höppner-Tietz. Seit 2012 hat die Firma Hagebau fast neun Millionen Euro in die Erweiterung des Unternehmensstandortes an der Autobahn 9 investiert. Dabei wurde die Freilagerfläche erweitert, aber auch zwei Lagerhallen sowie eine überdachte Verladezone sind entstanden. Seit der Eröffnung des Standortes vor mehr als 25 Jahren hat sich damit die Lagerfläche des Unternehmens mehr als verdoppelt. Waren es 1994 noch 30.000 Quadratmeter Lagerfläche, können heute über 70.000 Quadratmeter Lagerfläche - davon über 13.000 Quadratmeter überdacht - im Gewerbegebiet Sachsen-Anhalt Süd in Schleinitz genutzt werden. Und mit einem Industriezelt, das demnächst übergangsweise aufgebaut werden soll, soll die überdachte Fläche auch noch wachsen.

„Wir brauchen gutes und auch junges Personal“

„Für den Standort Schleinitz bedeutet das, dass wir derzeit nicht nur 42 Mitarbeiter im Logistikbereich beschäftigen, sondern dass wir auch weiterhin dort Mitarbeiter suchen und auch Lehrlinge ausbilden. Wir brauchen gutes und auch junges Personal“, betont Standortleiterin Manuela Zingel-Gerber. Erst jetzt habe man wieder zwei Auszubildende übernommen, berichtet sie.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien aber auch im Hagebau-Zentrallager in Schleinitz zu spüren. Denn die Materialknappheit in manchen Bereichen wie Holz, Dachfenster aber auch Silikone treffe auch die Schleinitzer, so dass manches rationiert werden müsse und nicht jeder Kunde derzeit komplett bedient werden könne. (mz)