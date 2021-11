Geussnitz/MZ - Klein und unscheinbar wirkt das 500-Seelen-Dorf Geußnitz. Doch im Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ holte Geußnitz jetzt eine Silbermedaille. „Wir waren total überrascht, hatten nichts davon geahnt und haben uns sehr darüber gefreut“, sagt Heidi Seidenfaden aus dem Geußnitzer Ortschaftsrat.

Geußnitz gewinnt bei Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ eine Silbermedaille

Gemeinsam mit fünf weiteren Einwohnern war sie bei der Preisverleihung in Rehehausen dabei. So präsentierten der Ortsbürgermeister, die Traktorfreunde und Arndt Hermann vom gleichnamigen Kfz-Betrieb den Ort. „Von 22 Gemeinden haben wir es auf Platz 5 geschafft“, heißt es jetzt stolz auf der Internetseite von Geußnitz. Damit verbunden ist ein Preisgeld von 900 Euro.

Das komme in Geußnitz gerade recht. Im Dorf soll eine Freifläche, der so genannte Park am Flugrädchen, neu gestaltet werden. Die Arbeiten haben gerade begonnen. Ein alter Baum wurde bereits gefällt, ein Brunnen beseitigt. Künftig sollen sich Jung und Alt an einer neuen Sitzraufe treffen und plaudern können.

„Wir gratulieren auch unseren Freunden in Spora, denn gemeinsam wollen wir einen attraktiven Lebensraum gestalten und arbeiten dabei zusammen“, sagt Heidi Seidenfaden. In Planung ist zum Beispiel ein Radweg, der historische Sagen und Orte miteinander verbinden soll. „Die Zusammenkunft in Rehehausen habe ich genutzt, um Landrat Götz Ulrich gleich mal unser Konzept in die Hand zu drücken“, sagt die Ortschaftsrätin.

Insgesamt nahmen 22 Dörfer am Kreiswettbewerb teil

Auch aus Spora kommen Grüße. „Ich nenne Geußnitz immer unser Freundedorf“, sagt Ortsbürgermeisterin Katharina Oswald. Man arbeite gern zusammen, entwickele gemeinsame Ideen und dieses Mal habe man auch Grund gemeinsam zu feiern.

Insgesamt nahmen 22 Dörfer am Kreiswettbewerb teil, Rehehausen und Spora gewannen Gold. 13 Dörfer wurden mit Silber, sieben mit Bronze ausgezeichnet. Alle Teilnehmer erhielten eine Holzbank und als zusätzliche Anerkennung jedes teilnehmende Dorf 700 Euro Startgeld, welches durch das Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt überreicht wurde.